Ιράν: Nεκροί ο διοικητής της αεροδιαστημικής Φρουράς και ο αναπληρωτής υπουργός πληροφοριών

Snapshot Αναφορές ιρανικών αντικαθεστωτικών μέσων υποστηρίζουν τον θάνατο του διοικητή της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Esmail Dehghan.

Ο αναπληρωτής υπουργός πληροφοριών του Ιράν, Ακμπάρ Γκαφάρι, φέρεται να έχει επίσης σκοτωθεί.

Οι κηδείες των δύο στελεχών έχουν πραγματοποιηθεί στις πόλεις Αράκ και Ταμπρίζ.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το ιρανικό καθεστώς.

Η διαρροή τέτοιων πληροφοριών γίνεται με περιορισμένη αξιοπιστία και συχνά μέσω ανεπιβεβαίωτων πηγών. Snapshot powered by AI

Με το σταγονόμετρο διαρρέονται πληροφορίες που αφορούν τις απώλειες κυρίως της ιρανικής πλευράς στη σύγκρουση με Ισραήλ και ΗΠΑ, χωρίς να είναι δυνατή η επαλήθευσή τους, τις περισσότερες φορές, εκτός και αν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το καθεστώς.

Ιρανικά αντικαθεστωτικά μέσα, συνεχίζουν ωστόσο να μεταδίδουν αναφορές για θανάτους ηγετικών στελεχών, δίνοντας ως στοιχείο κάποιας υποτυπώδους επιβεβαίωσης την τοποθεσία τέλεσης της κηδείας τους.

Μετά τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τον θάνατο του ηγέτη της παραστριωτικής Μπασίτζ, Ασάντολα Μπαντφάρ, το iran international ανέφερε άλλους τουλάχιστον δύο..

Το ιρανικό μέσο υποστηρίζει πως σκοτώθηκαν ο Esmail Dehghan, διοικητής της αεροδιαστημικής δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ο αναπληρωτής υπουργός πληροφοριών του Ιράν, Ακμπάρ Γκαφάρι.

Μάλιστα όπως μεταδίδει οι κηδείες έχουν ήδη γίνει στις πόλεις Αράκ και Ταμπρίζ, αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης