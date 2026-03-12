Ινστιτούτο Τσίπρα: Οι 7 προτάσεις για την ενέργεια - Μείωση κόστους έως και 1.100 ευρώ ετησίως

Το σχέδιο για να μπουν πολίτες και δήμοι στην παραγωγή ενέργειας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας

Το σχέδιο του για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην ενέργεια και την παράκαμψη των ενεργειακών κολοσσών παρουσίασε σήμερα το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να τονίζει ότι όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν είναι «ημίμετρα».

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση θεσπίζει πλαφόν «στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων όχι όμως στα διυλιστήρια που θα μπορούν να ορίζουν τη τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση».

Προβλέπει δε ότι «για άλλη μια φορά μέρος αυτών των εσόδων θα διατεθεί σε επιδοτήσεις που θα πριμοδοτήσουν όμως κυρίως τους παραγωγούς ενέργειας και όχι τους καταναλωτές. Και έτσι ο νέος πόλεμος θα είναι ακόμα ένα πρόσχημα για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια και ενίσχυση των καρτέλ». Παράλληλα κάνει λόγο για «ενεργειακή ολιγαρχία» την οποία έχουν δημιουργήσει τα καρτέλ αλλά και η πολιτική της κυβέρνησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός ωστόσο εκτιμά ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, ο οποίος εκφράζεται από τη μεγάλη ερευνά που διενήργησε το Ινστιτούτο Τσίπρα.

«Σήμερα παρουσιάζουμε έναν σχεδιασμό που δεν αφορά την έκτακτη συγκυρία αλλά μια εναλλακτική στρατηγική για τη δίκαιη μετάβαση, που έχει επεξεργαστεί η ομάδα Ενέργειας του Ινστιτούτου. Με στόχο την ανατροπή της Ενεργειακής Ολιγαρχίας και την σταδιακή αντικατάστασή της από την Ενεργειακή Δημοκρατία», τονίζει ο κ. Τσίπρας κάνοντας λόγο για πολιτική η οποία θα μπορέσει να μειώσει τις ετήσιες δαπάνες ενός νοικοκυριού για ενέργεια ακόμη και κατά 1.100 ευρώ. «Αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Εμείς έχουμε και τη γνώση και τη βούληση. Θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι επτά προτάσεις

Το ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού κατέληξε σε ένα σχέδιο 7 αξόνων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της δικαιοσύνης στην παραγωγή και την κατανάλωση της ενέργειας.

  1. Θεσμική αναγνώριση και ενδυνάμωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων ως ισότιμων φορέων της αγοράς ενέργειας, με πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες (RED III, IEMD) και πρακτικά δικαιώματα πρόσβασης σε ηλεκτρικό χώρο.
  2. Εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες με φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους: συμμετοχή στην κάλυψη τουλάχιστον 15% της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην επόμενη πενταετία, ενεργή συμμετοχή 200.000 πολιτών και ένταξη 50.000 ευάλωτων νοικοκυριών.
  3. Διεύρυνση δραστηριοτήτων πέραν της παραγωγής ΑΠΕ: αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτροκίνηση, απόκριση ζήτησης και συμμετοχικές ανακαινίσεις κλίμακας.
  4. Κοινωνική διάσταση και ένταξη ευάλωτων ομάδων μέσω σχημάτων συλλογικής αυτοπαραγωγής και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σε συνδυασμό με προγράμματα ανακαίνισης κτιρίων.
  5. Ολοκληρωμένες λύσεις για ΟΤΑ και τοπικές οικονομίες, με στόχο την κάλυψη τουλάχιστον 20% των ενεργειακών αναγκών δημοτικών υποδομών μέσα στην επόμενη πενταετία, ιδίως σε νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.
  6. Υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων αγροτικών συνεταιρισμών, μειώνοντας δραστικά το ενεργειακό κόστος παραγωγής.
  7. Ενίσχυση ενεργειακής δημοκρατίας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης μέσω ανοικτών δεδομένων, αποτελεσματικής εποπτείας του ανταγωνισμού και ουσιαστικής ανεξαρτητοποίησης θεσμών όπως η ΡΑΑΕΥ.

Το συμπέρασμα του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ότι «το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες το προβλέπουν. Οι τεχνολογίες είναι ώριμες. Οι πόροι είναι διαθέσιμοι. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση».

Όπως αναφέρει καταληκτικά, «το κεντρικό ερώτημα είναι σαφές: αν η πράσινη μετάβαση θα γίνει με όρους ενεργειακής ολιγαρχίας ή ενεργειακής δημοκρατίας. Αν οι πολίτες θα παραμείνουν παθητικοί καταναλωτές ή θα γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι στην παραγωγή και διαχείριση καθαρής ενέργειας».

