Χατζηδάκης για νέα μέτρα: Στόχος να μην υπάρξουν πονηρούληδες - Ειδική ρύθμιση στα νησιά

«Κάνουμε μια κίνηση αποφασιστική αλλά και κοινής λογικής» , είπε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε: «Ήταν προληπτική κίνηση για να προλάβουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον παγκόσμιο πληθωρισμό. Η κρίση θα αφήσει δυσμενείς συνέπειες».

«Στόχος να μην υπάρξουν πονηρούληδες που με αφορμή τον πόλεμο να κάνουν αυξήσεις. Παίρνουμε το περιθώριο κέρδους που υπήρχε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και λέμε κάναμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε ότι οι εταιρείες εμπορίας έχουν ένα κέρδος 5 λεπτά το λίτρο σε σχέση με το τι αγοράζουν και τα πρατήρια μεσοσταθμικά 12 λεπτά. Θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για τα νησιά. Μέχρι 30 Ιουνίου θα έχετε αυτό το περιθώριο κέρδους», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Η απαίτηση είναι στους ελέγχους που θα γίνουν να υπάρχει περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες 5 λεπτά και 12 για τα πρατήρια. Αν υπάρχουν παράνομες πρακτικές προβλέπονται πρόστιμα μέχρι 5 εκατομμύρια», πρόσθεσε επισημαίνοντας πως πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση της διεθνούς κατάστασης.

«Το σενάριο των εκλογών δεν υφίσταται», διευκρίνισε σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις σημειώνοντας πως η κυβέρνηση δείχνει υπευθυνότητα.

Διαβάστε επίσης