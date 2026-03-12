Η ανατριχιαστική στιγμή που μια φάλαινα όρκα μιμείται την ανθρώπινη ομιλία

Οι όρκες είναι από τα πιο εντυπωσιακά και ταυτόχρονα τρομακτικά ζώα των ωκεανών. Κυνηγοί ολκής, εξαιρετικά έξυπνες και με πολύπλοκες κοινωνικές συμπεριφορές, έχουν επανειλημμένα εντυπωσιάσει τους επιστήμονες με τις ικανότητές τους.

