Η πολυπληθέστερη πόλη στη Γη βυθίζεται σιγά σιγά - Κινδυνεύει έως το 2050

Ένας εργάτης σε μια φτωχογειτονιά στην παράκτια περιοχή της βόρειας Τζακάρτα, Ινδονησία, (2017). Περίπου το 80% των 3,6 δισεκατομμυρίων ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας εξακολουθούν να ζουν με λιγότερα από 5 δολάρια την ημέρα, πολλοί από τους οποίους βασίζονται σε ημερήσια εργασία ή άλλα πενιχρά μέσα διαβίωσης

Snapshot Η Τζακάρτα βυθίζεται μεταξύ 20 και 28 εκατοστών ετησίως λόγω συνδυασμού ανθρώπινων και κλιματικών παραγόντων.

Η υπεράντληση υπόγειων νερών αποδυναμώνει το έδαφος και επιταχύνει την καθίζηση της πόλης.

Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει σημαντικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και εκτοπισμών.

Πολλές περιοχές της Τζακάρτα έχουν ήδη πλημμυρίσει και βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι αρχές προωθούν έργα όπως το Giant Sea Wall και σχέδια μετεγκατάστασης για την αντιμετώπιση της κρίσης έως το 2050.

Η πολυπληθέστερη πόλη στον πλανήτη βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς η γη βυθίζεται αργά και το νερό προχωρά, με τις υποδομές να αγωνίζονται να προσαρμοστούν.

Με την προέλαση της θάλασσας, κάθε χρόνο, τα αρχεία δείχνουν έναν εκτοπισμό που, αν συνεχιστεί, θα μπορούσε να μεταμορφώσει εντελώς την πόλη πριν από το 2050.

Μια σειρά από αυτοκίνητα και σκηνές που πωλούν ρούχα σε μια εποχική αγορά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 AP/Achmad Ibrahim

Η Τζακάρτα, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας με περισσότερους από 40 εκατομμύρια κατοίκους, δεν είναι μόνο μια ζωντανή, χαοτική πόλη, αλλά μια που αντιμετωπίζει βαθιές αλλαγές, που περιλαμβάνουν την προοδευτική καθίζηση του εδάφους και την προέλαση της θάλασσας.

Η γη κυριολεκτικά βυθίζεται, μεταξύ περίπου 20 και 28 εκατοστών ετησίως σε διάφορες περιοχές του βόρειου τμήματος της πόλης, σύμφωνα με μετρήσεις.

Ο λόγος βύθισης της πόλης δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά ένα μείγμα ανθρώπινων και κλιματικών αιτιών:

Η πόλη βρίσκεται πάνω σε μαλακά αποθέματα παλαιών βάλτων και ποταμών, και εκατομμύρια κάτοικοι και επιχειρήσεις αντλούν υπόγεια νερά καθημερινά, επειδή η δημόσια παροχή είναι ανεπαρκής. Αυτή η εντατική άντληση αποδυναμώνει τα στρώματα που στηρίζουν το έδαφος και προκαλεί την καθίζηση της πόλης, σαν να «στραγγίζει» προς τα κάτω.

Άλλο σημαντικό κομμάτι του παζλ: η στάθμη της θάλασσας δεν είναι σταθερή. Ανεβαίνει. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα παράκτια νερά του πλανήτη είναι ήδη υψηλότερα από ό,τι πιστευόταν, έως και 30 εκατοστά πάνω από τις προηγούμενες εκτιμήσεις σε πολλές περιοχές, γεγονός που αυξάνει την ευπάθεια των μεγάλων παράκτιων πόλεων.

Σε διάφορα μέρη της Τζακάρτα, το νερό έχει ήδη μετατρέψει δρόμους και γειτονιές σε χώρους όπου οι πλημμύρες είναι όλο και πιο συχνές και όπου ορισμένες περιοχές στον βορρά βρίσκονται αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές έχουν προωθήσει γιγαντιαίες πρωτοβουλίες, όπως το μεγάλο έργο Giant Sea Wall, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εν μέρει μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, βελτιωμένα συστήματα αποχέτευσης και σχέδια για μερική μετεγκατάσταση κυβερνητικών λειτουργιών.