Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων- Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος

Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύεται 61χρονη Γερμανίδα που το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων ενώ έκανε περίπατο σε περιοχή του Λιτόχωρου Πιερίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12:30 περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγο έξω από το Λιτόχωρο. Σημειώνεται ότι η γυναίκα βρίσκεται στη χώρας μας μαζί με το σύζυγό της για διακοπές.

Η 61χρονη κάλεσε τον σύζυγό της και ανέφερε τι της συνέβη. Ο άνδρας τη μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, ωστόσο στη συνέχεια λόγω των τραυμάτων της κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η γυναίκα φέρει τραύματα στο σώμα, το πρόσωπο και το κεφάλι ενώ υποβλήθηκε και σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπισή τους. Πλέον νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Για το περιστατικό η ΕΛΑΣ συνέλαβε τον αντιδήμαρχο Δίον – Ολύμπου που είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα. Ο αντιδήμαρχος, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου για την ευζωία ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στον Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης