Ελληνόκτητα πλοία στον πόλεμο: Πόσα έχουν χτυπηθεί, πόσα βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Κόλπο

Κορυφώνεται η αγωνία και την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φωνές και οι εκκλήσεις των οικείων των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα, καθώς έχουν εγκλωβιστεί με τα πλοία τους στον Περσικό Κόλπο και πέριξ αυτού, εν μέσω των πολεμικών εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, βρίσκονται εγκλωβισμένοι 85 Έλληνες ναυτικοί, με τα πλοία τους να κινδυνεύουν τόσο από τα πυρά τόσο των Ιρανών, όσο και από φίλια συμμαχικά πυρά, που εκτοξεύονται για να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις που εξαπολύει η Τεχεράνη.

Τελευταίο συμβάν με πλοίο ελληνικών συμφερόντων ήταν αυτό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/3) στα ανοιχτά του λιμανιού της Βασόρας στο Ιράκ. Το πλοίο Zephyros, βρισκόταν δίπλα από το «Safesea Vishnu» με σημαία Νήσων Μάρσαλ και βρισκόταν σε εξέλιξη μεταφορά φορτίου από το ένα πλοίο στο άλλο.

Την ώρα που τα δύο δεξαμενόπλοια φόρτωναν εμπόρευμα από το ένα στο άλλο, πλησίασε ένα πλωτό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά και έπεσε πάνω στο «Safesea Vishnu», το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Από την έκρηξη, οι φλόγες μεταπήδησαν και στο Zephyros που υπέστη μικρότερες ζημιές. Το πλήρωμα του πλοίου, αποτελούμενο από 22 άτομα γεωργιανής καταγωγής, εγκατέλειψε το σκάφος με σωστική λέμβο και περισυνελέγη από ιρακινό ρυμουλκό που έσπευσε από το λιμάνι για να βοηθήσει.

Η στιγμή που χτυπήθηκαν τα δύο δεξαμενόπλοια

Σε Κύπριους εφοπλιστές με έδρα τη Βούλα ανήκει το Zephyros

Το πλοίο Zefyros, ανήκει στην εταιρεία Benetech Shipping Sa, με έδρα τη Βούλα και ανήκει στους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ. Ο Βασίλης Μιχαήλ άρχισε να συνεργάζεται με την εταιρεία Benetech του αδελφού του Γιώργου, στην οποία τελικά έγινε και ο ίδιος συνέταιρος. Ο στόλος της Benetech αποτελείται από δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου.

Δεύτερη επίθεση σε 24 ώρες και τέταρτη συνολικά

Αυτή ήταν η δεύτερη επίθεση που δέχεται ελληνόκτητο πλοίο μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, καθώς εκτός από το Zephyros, πυρά δέχθηκε και το Star Gwyneth της Star Bulk, χωρητικότητας 83.000 dwt (κατασκευής 2006). Η ιδιοκτήτρια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαχειρίζεται έναν στόλο με περισσότερα από 160 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου. Ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο εφοπλιστής Χρήστος Παππάς. Η Star Bulk είναι ένας χρηµατοοικονοµικά εύρωστος όµιλος, µε συνδυασµένη ρευστότητα περίπου 420 εκατ. δολαρίων.

Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί περιβαλλοντικές ζημιές.

Ocean Electra και Sea La Donna

Έτερο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας δέχθηκε επίθεση την 1η Μαρτίου ανοιχτά του Ντουμπάι, στον Περσικό Κόλπο. Πρόκειται για το OCEAN Electra της Oceangold Tankers με έδρα την Αθήνα που ελέγχεται από τον εφοπλιστή Γιάννη Δράγνη.

Το τάνκερ χτυπήθηκε από drone ή πύραυλο. Το πλήγμα που δέχθηκε το πλοίο δεν ήταν σοβαρό και κατέπλευσε με ίδια μέσα σε ασφαλές λιμάνι.

Την επομένη, δηλαδή την 2α Μαρτίου, σήμανε εκ νέου συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ, καθώς χτυπήθηκε το δεξαμενόπλοιο Sea La Donna συμφερόντων του Γιάννη Περογιαννάκη.

Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών Sea La Donna (47.100 dwt, ναυπήγησης 2009), δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone. Το πλοίο, με σημαία Λιβερίας, ανήκει και διαχειρίζεται από την ελληνική εταιρεία Petrochem General Management, συμφερόντων του Γιάννη Περογιαννάκη.

Πόσα ελληνόκτητα πλοία και πόσοι Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 10 ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στον Περσικό Κόλπο, 1 ακόμη βρίσκεται εκτός και κινείται προς τα εκεί, ενώ συνολικά στην ευρύτερη περιοχή που μαίνονται οι μάχες βρίσκονται συνολικά 37 πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Σ' αυτά εργάζονται 85 Έλληνες ναυτικοί, για τους οποίους υπάρχει μεγάλη αγωνία, ενώ η επικοινωνία των Αρχών είναι συχνή έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση.