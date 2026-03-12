Ελληνόκτητα πλοία στον πόλεμο: Πόσα έχουν χτυπηθεί, πόσα βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Κόλπο

Συνολικά στην ευρύτερη περιοχή που μαίνονται οι μάχες βρίσκονται συνολικά 37 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Σ' αυτά εργάζονται 85 Έλληνες ναυτικοί.

Μιχάλης Παπαδάκος

Ελληνόκτητα πλοία στον πόλεμο: Πόσα έχουν χτυπηθεί, πόσα βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Κόλπο
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κορυφώνεται η αγωνία και την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φωνές και οι εκκλήσεις των οικείων των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στη δίνη του κυκλώνα, καθώς έχουν εγκλωβιστεί με τα πλοία τους στον Περσικό Κόλπο και πέριξ αυτού, εν μέσω των πολεμικών εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, βρίσκονται εγκλωβισμένοι 85 Έλληνες ναυτικοί, με τα πλοία τους να κινδυνεύουν τόσο από τα πυρά τόσο των Ιρανών, όσο και από φίλια συμμαχικά πυρά, που εκτοξεύονται για να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις που εξαπολύει η Τεχεράνη.

Τελευταίο συμβάν με πλοίο ελληνικών συμφερόντων ήταν αυτό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/3) στα ανοιχτά του λιμανιού της Βασόρας στο Ιράκ. Το πλοίο Zephyros, βρισκόταν δίπλα από το «Safesea Vishnu» με σημαία Νήσων Μάρσαλ και βρισκόταν σε εξέλιξη μεταφορά φορτίου από το ένα πλοίο στο άλλο.

Την ώρα που τα δύο δεξαμενόπλοια φόρτωναν εμπόρευμα από το ένα στο άλλο, πλησίασε ένα πλωτό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά και έπεσε πάνω στο «Safesea Vishnu», το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Από την έκρηξη, οι φλόγες μεταπήδησαν και στο Zephyros που υπέστη μικρότερες ζημιές. Το πλήρωμα του πλοίου, αποτελούμενο από 22 άτομα γεωργιανής καταγωγής, εγκατέλειψε το σκάφος με σωστική λέμβο και περισυνελέγη από ιρακινό ρυμουλκό που έσπευσε από το λιμάνι για να βοηθήσει.

Η στιγμή που χτυπήθηκαν τα δύο δεξαμενόπλοια

Σε Κύπριους εφοπλιστές με έδρα τη Βούλα ανήκει το Zephyros

Το πλοίο Zefyros, ανήκει στην εταιρεία Benetech Shipping Sa, με έδρα τη Βούλα και ανήκει στους Κύπριους εφοπλιστές Γεώργιο και Βασίλη Μιχαήλ. Ο Βασίλης Μιχαήλ άρχισε να συνεργάζεται με την εταιρεία Benetech του αδελφού του Γιώργου, στην οποία τελικά έγινε και ο ίδιος συνέταιρος. Ο στόλος της Benetech αποτελείται από δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρού φορτίου.

zefyros.jpg

Δεύτερη επίθεση σε 24 ώρες και τέταρτη συνολικά

Αυτή ήταν η δεύτερη επίθεση που δέχεται ελληνόκτητο πλοίο μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, καθώς εκτός από το Zephyros, πυρά δέχθηκε και το Star Gwyneth της Star Bulk, χωρητικότητας 83.000 dwt (κατασκευής 2006). Η ιδιοκτήτρια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαχειρίζεται έναν στόλο με περισσότερα από 160 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου. Ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι ο εφοπλιστής Χρήστος Παππάς. Η Star Bulk είναι ένας χρηµατοοικονοµικά εύρωστος όµιλος, µε συνδυασµένη ρευστότητα περίπου 420 εκατ. δολαρίων.

Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν έχουν εντοπιστεί περιβαλλοντικές ζημιές.

star-gwyneth.jpg

Ocean Electra και Sea La Donna

Έτερο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας δέχθηκε επίθεση την 1η Μαρτίου ανοιχτά του Ντουμπάι, στον Περσικό Κόλπο. Πρόκειται για το OCEAN Electra της Oceangold Tankers με έδρα την Αθήνα που ελέγχεται από τον εφοπλιστή Γιάννη Δράγνη.

Το τάνκερ χτυπήθηκε από drone ή πύραυλο. Το πλήγμα που δέχθηκε το πλοίο δεν ήταν σοβαρό και κατέπλευσε με ίδια μέσα σε ασφαλές λιμάνι.

ocean-electra.jpg

Την επομένη, δηλαδή την 2α Μαρτίου, σήμανε εκ νέου συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ, καθώς χτυπήθηκε το δεξαμενόπλοιο Sea La Donna συμφερόντων του Γιάννη Περογιαννάκη.

Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών Sea La Donna (47.100 dwt, ναυπήγησης 2009), δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone. Το πλοίο, με σημαία Λιβερίας, ανήκει και διαχειρίζεται από την ελληνική εταιρεία Petrochem General Management, συμφερόντων του Γιάννη Περογιαννάκη.

sea-la-donna.jpg

Πόσα ελληνόκτητα πλοία και πόσοι Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 10 ελληνόκτητα πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στον Περσικό Κόλπο, 1 ακόμη βρίσκεται εκτός και κινείται προς τα εκεί, ενώ συνολικά στην ευρύτερη περιοχή που μαίνονται οι μάχες βρίσκονται συνολικά 37 πλοία ελληνικών συμφερόντων.

Σ' αυτά εργάζονται 85 Έλληνες ναυτικοί, για τους οποίους υπάρχει μεγάλη αγωνία, ενώ η επικοινωνία των Αρχών είναι συχνή έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

13:36ΕΛΛΑΔΑ

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε... κηδεία» - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη σε σχολείο του Ηρακλείου

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Άνδρας πυροβολεί πολιτικό σε γαμήλια εκδήλωση - Καρέ καρέ η επίθεση

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Aπό τους χειριστές drone στους χάκερ: Η πρώτη μεγάλη κυβερνοεπίθεση του Ιράν και ο ψηφιακός πόλεμος

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς στο MAD Forum 2026: «Το κεντρικό ζήτημα για κάθε δημοκρατία είναι τα όρια στον ψηφιακό κόσμο»

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Δεν υπάρχουν «επαγγελματίες ανησυχούντες», αλλά «ερασιτέχνες εφησυχασμένοι» - Παπασταύρου: Δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει κατευνασμός

13:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μην το κάνεις αυτό» - O εκνευρισμός της Χίλαρι με τον Μπιλ Κλίντον στη μέση του δρόμου

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα των IDF σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν – Προειδοποιεί ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ τον Λίβανο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στην Καρδίτσα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητα πλοία στον πόλεμο: Τέσσερα έχουν χτυπηθεί, 37 πλέουν στον Κόλπο - 85 οι εγκλωβισμένοι Έλληνες ναυτικοί

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα - Ισόβια σε 15 κατηγορούμενους

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χτύπημα των IDF σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Θα επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις στο Λίβανο εάν δεν σταματήσουν οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός δικτύου τα κινητά στη Μόσχα - Χωρίς internet μία εβδομάδα, ζημιά 70 εκατ. δολαρίων σε πέντε ημέρες

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με ποσοστά 31-34% - Δεύτερο αλλά μακριά, το ΠΑΣΟΚ

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Ο τρόπος που κάνει διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί της διεύρυνση τη δική μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στην Καρδίτσα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Μέτρα σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων - Πλαφόν στις τιμές, τηλεργασία και...λουκέτο στα κρεματόρια με φυσικό αέριο

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με ποσοστά 31-34% - Δεύτερο αλλά μακριά, το ΠΑΣΟΚ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Λιτόχωρο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων- Συνελήφθη ο αντιδήμαρχος

05:32ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Νεκρή οδηγός ταξί μετά από σφοδρό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική διάσωση μελών του πληρώματος του Zefyros που χτυπήθηκε από ιρανικό παγιδευμένο σκάφος στο Ιράκ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης η Ελένη Ζαρούλια - Οδηγείται στη φυλακή για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα - Ισόβια σε 15 κατηγορούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ