Σοβαρή γρίπη και COVID-19 ίσως ενεργοποιούν τον καρκίνο του πνεύμονα – Τι κάνει ο εμβολιασμός

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στους πνεύμονες, το οποίο προάγει την ανάπτυξη όγκου.

Μιχάλης Θερμόπουλος

Οι σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως η COVID-19 και η γρίπη, μπορεί να επιταχύνουν την ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα υπό ορισμένες συνθήκες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι αυτές οι λοιμώξεις μπορούν να δημιουργήσουν βιολογικές αλλαγές στους πνεύμονες, οι οποίες επιτρέπουν σε αδρανή καρκινικά κύτταρα να αναπτυχθούν πιο επιθετικά. Επιπλέον, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει αυτές τις επιβλαβείς επιπτώσεις, σταματώντας τις σοβαρές λοιμώξεις πριν εμφανιστούν.

Τι διαπίστωσε η νέα έρευνα

Η μελέτη εξέτασε το πώς λοιμώξεις όπως εκείνη από SARS-CoV-2 και H1N1 (που προκαλούν COVID-19 και κοινή γρίπη αντίστοιχα) επηρεάζουν τα αδρανή καρκινικά κύτταρα, που μπορεί να υπάρχουν ήδη στον πνευμονικό ιστό.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η έντονη φλεγμονή που προκαλείται από αυτές τις λοιμώξεις μπορεί να ενεργοποιήσει τις ανοσολογικές οδούς σηματοδότησης, κάτι που ενθαρρύνει τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Σε ζωικά μοντέλα, οι σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις φάνηκαν να επιταχύνουν την ανάπτυξη προηγουμένως ανενεργών όγκων καρκίνου του πνεύμονα.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η ανοσολογική απόκριση που προκαλείται από την μόλυνση και όχι καθαυτός ο ιός μπορεί να ευθύνεται γι’ αυτό το φαινόμενο.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα φλεγμονώδη σήματα στους πνεύμονες δημιούργησαν συνθήκες, οι οποίες ευνόησαν τα καρκινικά κύτταρα να βγουν από την αδράνεια και να αρχίσουν να αναπτύσσονται ξανά.

Γιατί η φλεγμονή παίζει βασικό ρόλο

Η φλεγμονή είναι ένα φυσικό μέρος της άμυνας του οργανισμού έναντι της μόλυνσης. Όταν ιοί εισβάλλουν στους πνεύμονες, τα ανοσοκύτταρα απελευθερώνουν σηματοδοτικά μόρια για την καταπολέμηση του παθογόνου.

Ωστόσο, τα ίδια σήματα μπορεί μερικές φορές να έχουν ακούσιες συνέπειες. Η χρόνια ή έντονη φλεγμονή μπορεί να:

  • αλλάξει το περιβάλλον των ιστών
  • διεγείρει σήματα κυτταρικής ανάπτυξης
  • επηρεάσει την ανοσολογική ρύθμιση με τρόπους που επιτρέπουν στους όγκους να επεκταθούν

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι φλεγμονώδεις οδοί που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων φάνηκαν να προάγουν την αναζωπύρωση στην λειτουργία προηγουμένως αδρανών καρκινικών κυττάρων.

Τι έδειξε η έρευνα για τον εμβολιασμό έναντι γρίπης και COVID-19

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της μελέτης αφορούσε τον εμβολιασμό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πρόληψη σοβαρής λοίμωξης μέσω του εμβολιασμού μείωσε τις φλεγμονώδεις καταστάσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη του όγκου.

Όταν οι λοιμώξεις προλήφθηκαν ή περιορίστηκαν σε σοβαρότητα, το περιβάλλον των πνευμόνων δεν έδειξε τα ίδια σήματα που προάγουν την εξέλιξη του καρκίνου.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα εμβόλια παρέχουν έμμεση προστατευτική δράση, αποτρέποντας το είδος της έντονης φλεγμονώδους απόκρισης, που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Αν και είναι ήδη γνωστό ότι τα εμβόλια μειώνουν τη σοβαρή ασθένεια και τη νοσηλεία, η μελέτη δείχνει ότι μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη μακροπρόθεσμων επιπλοκών, που σχετίζονται με τη φλεγμονή.

Γιατί τα ευρήματα έχουν σημασία για την έρευνα για τον καρκίνο του πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει μια από τις κύριες αιτίες θανάτων από καρκίνο παγκοσμίως. Οι επιστήμονες υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι η φλεγμονή παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του όγκου.

Τα νέα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι καταστάσεις που προκαλούν έντονη φλεγμονή στους πνεύμονες, όπως οι σοβαρές λοιμώξεις, μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του καρκίνου, ιδιαίτερα σε άτομα που έχουν ήδη αδρανή καρκινικά κύτταρα.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναπνευστικές λοιμώξεις προκαλούν άμεσα καρκίνο του πνεύμονα. Επί της ουσίας οι λοιμώξεις μπορεί να επιταχύνουν την εξέλιξη της νόσου σε καταστάσεις, όπου υπάρχουν ήδη καρκινικά κύτταρα στον πνεύμονα.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστεί πόσο συχνά εμφανίζεται αυτός ο μηχανισμός στους ανθρώπους και εάν παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται και σε άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη

Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων, ιδιαίτερα για άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο πνευμονικής νόσου ή καρκίνου.

Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης και της COVID-19 παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την μείωση της σοβαρής ασθένειας. Προλαμβάνοντας ισχυρές φλεγμονώδεις αντιδράσεις στους πνεύμονες, τα εμβόλια μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία από διάφορες επιπτώσεις στην υγεία: όχι μόνο από οξεία λοίμωξη αλλά και από μακροπρόθεσμες επιπλοκές.

Συχνές Ερωτήσεις

Προκαλεί η COVID-19 ή η γρίπη καρκίνο του πνεύμονα;

Η μελέτη δεν δείχνει ότι αυτές οι λοιμώξεις προκαλούν άμεσα καρκίνο του πνεύμονα. Εντούτοις, υποδηλώνει ότι οι σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να επιταχύνουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων, που υπάρχουν ήδη στους πνεύμονες.

Γιατί οι λοιμώξεις θα επηρέαζαν την ανάπτυξη του καρκίνου;

Οι σοβαρές λοιμώξεις προκαλούν ισχυρές φλεγμονώδεις αντιδράσεις στους πνεύμονες. Ορισμένα φλεγμονώδη σήματα μπορούν ακούσια να διεγείρουν την ανάπτυξη αδρανών καρκινικών κυττάρων.

Ποιος μπορεί να επηρεαστεί περισσότερο από αυτόν τον μηχανισμό;

Τα άτομα που έχουν ήδη αδρανή καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα, όπως άτομα με προηγούμενη βλάβη στους πνεύμονες ή υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι πιο ευάλωτα στην ανάπτυξη όγκων λόγω φλεγμονής μετά από σοβαρές λοιμώξεις.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι οι σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις, όπως η COVID-19 και η γρίπη, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες στους πνεύμονες, που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη αδρανών καρκινικών κυττάρων. Ταυτόχρονα, η μελέτη υπογραμμίζει τον προστατευτικό ρόλο του εμβολιασμού, ο οποίος μπορεί να αποτρέψει το “ντόμινο” φλεγμονής που επιτρέπει την επιτάχυνση των όγκων.

Αν και απαιτείται περισσότερη έρευνα για την επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων, τα αποτελέσματα ενισχύουν τη σημασία της πρόληψης σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων ως μέρος της ευρύτερης προστασίας της υγείας των πνευμόνων.

