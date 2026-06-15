Ουγκάντα- Ξαναχτύπησε ο αρχηγός του στρατού: Να επισκεφτώ τη γη του προγόνου μου, Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σε νέα ανάρτηση για την.... ελληνική καταγωγή του πρέβη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ισχυριζόμενος δημόσια πως οι ρίζες του φτάνουν μέχρι την αρχαία Μακεδονία και τον Μέγα Αλέξανδρο.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Όσον αφορά την Τουρκία, δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση. Πρέπει πρώτα να επισκεφτώ τη γη του προγόνου μου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ελλάδα, και να ακούσω τα λόγια του. Προς το παρόν, η διαδήλωση της PLU μπροστά από την πρεσβεία τους έχει ανασταλεί.

On Turkey, I have not made my decision yet. I still need to visit the land of my ancestor, Alexander the Great, Greece, and listen to his words first. For now the PLU demonstration at their embassy is suspended. pic.twitter.com/l0e0rKKhnh — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) June 15, 2026

Ο γιος του προέδρου Γιουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κατέχει το ύψιστο στρατιωτικό αξίωμα στη χώρα του από τον Μάρτιο του 2024, πρόσφατα ανέβασε στην πλατφόρμα Χ μια σειρά από αναρτήσεις που έγιναν αμέσως viral. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τεστ DNA έδειξε πως είναι κατά 14% Έλληνας, ενώ συμπλήρωσε πως πάντα πίστευε μέσα του ότι έχει συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο.

Το «κρατικό μυστικό»

Τα αποτελέσματα που μοιράστηκε, έδειξαν 19% καταγωγή από τη Σομαλία και 7% από την Αγγλία. Κι όμως, ο Καϊνερουγκάμπα αρνήθηκε να δώσει πλήρη εικόνα για το υπόλοιπο ποσοστό της γενετικής του ταυτότητας, χαρακτηρίζοντάς το ως κρατικό μυστικό.

Η κίνηση αυτή δεν είναι η μοναδική που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς στα μέσα Απριλίου του 2026 είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τότε, είχε απαιτήσει από την Τουρκία το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και την ομορφότερη γυναίκα της χώρας ως σύζυγο, απειλώντας ακόμα και με διακοπή των διπλωματικών σχέσεων αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά του.

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