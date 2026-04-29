Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μια απρόσμενη αποκάλυψη έκανε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντα, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, ισχυριζόμενος δημόσια πως οι ρίζες του φτάνουν μέχρι την αρχαία Μακεδονία. Ο γιος του προέδρου Γιουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κατέχει το ύψιστο στρατιωτικό αξίωμα στη χώρα του από τον Μάρτιο του 2024, ανέβασε στην πλατφόρμα Χ μια σειρά από αναρτήσεις που έγιναν αμέσως viral. Σύμφωνα με τον ίδιο, το τεστ DNA έδειξε πως είναι κατά 14% Έλληνας, ενώ συμπλήρωσε πως πάντα πίστευε μέσα του ότι έχει συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο. Μάλιστα, εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα, εκφράζοντας την ελπίδα η χώρα μας να μην του ζητήσει καν βίζα για την είσοδό του.

Recently, I checked my DNA. Apparently, I'm 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I'm going to visit Greece and I hope they won't ask me for a visa. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

Το «κρατικό μυστικό»

Τα αποτελέσματα που μοιράστηκε, έδειξαν 19% καταγωγή από τη Σομαλία και 7% από την Αγγλία. Κι όμως, ο Καϊνερουγκάμπα αρνήθηκε να δώσει πλήρη εικόνα για το υπόλοιπο ποσοστό της γενετικής του ταυτότητας, χαρακτηρίζοντάς το ως κρατικό μυστικό. Η κίνηση αυτή δεν είναι η μοναδική που προκαλεί αντιδράσεις, καθώς στα μέσα Απριλίου του 2026 είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τότε, είχε απαιτήσει από την Τουρκία το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και την ομορφότερη γυναίκα της χώρας ως σύζυγο, απειλώντας ακόμα και με διακοπή των διπλωματικών σχέσεων αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά του.

Πολιτικές φιλοδοξίες και ακραία ρητορική

Η συμπεριφορά του ισχυρού άνδρα της Ουγκάντα δεν περιορίζεται μόνο σε ιστορικούς παραλληλισμούς, αφού ο ίδιος προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις προεδρικές εκλογές του 2026. Πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι έχει ήδη παντρευτεί πέντε γυναίκες από την Τουρκία, προειδοποιώντας την Άγκυρα με «σκληρή μάχη» σε περίπτωση νέων απειλών κατά της χώρας του.

I have already married 5 Turkish women. It was an easy job. The next time they threaten me and Uganda again we shall fight proper. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

Την ίδια ώρα, οι δηλώσεις του για το μεταναστευτικό προκαλούν έντονες συζητήσεις, καθώς ανέφερε πως η Ουγκάντα θα πρέπει να απαγορεύει την είσοδο σε άτομα με συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μάλιστα υποτιμητική αργκό. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αναρτήσεις του δημιουργούν πρόβλημα. Το 2022 είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη διοικητική θέση όταν έγραψε πως θα μπορούσε να καταλάβει το Ναϊρόμπι μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, προκαλώντας διπλωματικό επεισόδιο με την Κένυα.

Ενώ πριν από λίγο καιρό είχε προσφέρει 100.000 στρατιώτες στο Ισραήλ, προκειμένου να προστατεύσουν τους Άγιους Τόπους και απείλησε το Ιράν με εισβολή σε περίπτωση που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ.

"I'm ready to deploy 100,000 Ugandan soldiers in Israel. Under my command. To protect the Holy Land. The land of Jesus Christ our God!"



- Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces of Uganda and President Museveni’s son



???? pic.twitter.com/E3mG4UvNWa — Visegrád 24 (@visegrad24) April 11, 2026

