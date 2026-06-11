NBA Finals: Απίθανη ανατροπή των Νικς από το -29 – Νίκη επί των Σπερς και προβάδισμα τίτλου με 3-1

Οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν από διαφορά 29 πόντων, νίκησαν 107-106 τους Σαν Αντόνιο Σπερς με buzzer tip-in του Όου Τζι Ανουνόμπι και απέχουν μία νίκη από το πρώτο πρωτάθλημα τους στο NBA μετά το 1973.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

NBA Finals: Απίθανη ανατροπή των Νικς από το -29 – Νίκη επί των Σπερς και προβάδισμα τίτλου με 3-1
AP Photo/Frank Franklin II
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Οι Νικς πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των NBA Finals, επιστρέφοντας από το -29 για να λυγίσουν τους Σπερς στο Game 4.

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι πέτυχε το νικητήριο καλάθι 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όταν ακολούθησε το άστοχο τρίποντο του Τζέιλεν Μπράνσον κι έστειλε την μπάλα στο καλάθι, ολοκληρώνοντας μία ιστορική ανατροπή που έδωσε στους Νικς προβάδισμα 3-1 στη σειρά των τελικών.

Το σενάριο έμοιαζε αδιανόητο να συμβεί στο πρώτο ημίχρονο, με τους Σπερς να φτάνουν στο +27 μέχρι την ανάπαυλα. Ο Μπάνσον, όμως, ηγήθηκε της αντεπίθεσης με 36 πόντους, ενώ ο Ανουνόμπι πρόσθεσε 33 και βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο τη σωστή στιγμή, όταν το σουτ του συμπαίκτη του βρήκε το μπροστινό μέρος της στεφάνης.

Το Game 5 θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Σαν Αντόνιο.

Καμία ομάδα δεν είχε επιστρέψει ποτέ από διαφορά μεγαλύτερη των 24 πόντων σε τελικό NBA από το 1997, όταν ξεκίνησε η αναλυτική καταγραφή των αγώνων ανά κατοχή. Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ ανήκε στους Σέλτικς, οι οποίοι είχαν καλύψει διαφορά 24 πόντων απέναντι στους Λέικερς το 2008. Οι Σπερς προηγήθηκαν ακόμη και με 81-52 στην τρίτη περίοδο.

Η μοναδική μεγαλύτερη ανατροπή που έχει καταγραφεί σε αγώνα playoffs ήταν το 2019, όταν οι Λ.Α. Κλίπερς επέστρεψαν από το -31 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στον δεύτερο αγώνα της σειράς του πρώτου γύρου.

Οι Νικς προέρχονταν από την πρώτη τους ήττα έπειτα από 13 συνεχόμενες νίκες, καθώς είχαν χάσει το Game 3, και όλα έδειχναν ότι θα γνώριζαν δεύτερη διαδοχική ήττα. Οι Σπερς, με πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, δημιούργησαν τη μεγαλύτερη διαφορά ημιχρόνου που έχει πετύχει φιλοξενούμενη ομάδα σε τελικούς NBA.

Η εικόνα άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα. Οι Σπερς, που ξεκίνησαν τον αγώνα με 11 εύστοχα τρίποντα στις πρώτες 16 προσπάθειές τους, έμειναν μόλις στα 3/17 στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Νικς να κερδίζουν το επιμέρους σκορ με 58-30.

Ο Γουεμπανιάμα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, αλλά είχε μόλις 9/25 σουτ εντός παιδιάς.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν επικρατήσει στα τρία πρώτα παιχνίδια της σειράς, μόλις η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο σε τελικούς NBA. Οι Σπερς έμοιαζαν έτοιμοι να συνεχίσουν την παράδοση, όμως οι Νικς είχαν διαφορετική άποψη.

Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βρέθηκε αυτή τη φορά στο γήπεδο, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το Madison Square Garden παρέμειναν σε ισχύ, γεγονός που οδήγησε τους Νικς στην ακύρωση των σχεδίων για υπαίθρια εκδήλωση παρακολούθησης του αγώνα.

Τα highlights του Game 4, Νικς - Σπερς

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