Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία συνεχίζει να ενισχύεται - Έρχεται ιστορικά πρωτοφανές σενάριο

Τα δεδομένα από τα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού αποκαλύπτουν την παρουσία μιας τεράστιας «φυσαλίδας» θερμότητας στον ισημερινό Ειρηνικό, με υποθαλάσσια θερμική ανωμαλία που έχει φτάσει τους +10,0°C σε βάθος

Δημήτρης Δρίζος

Super El Niño: Η ωκεάνια ανωμαλία συνεχίζει να ενισχύεται - Έρχεται ιστορικά πρωτοφανές σενάριο
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  • Το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA εκτιμά με πιθανότητα άνω του 90% την εμφάνιση ενός εξαιρετικά ισχυρού Super El Niño το φθινόπωρο και το χειμώνα.
  • Η θερμοκρασία σε βάθος στον ισημερινό Ειρηνικό έχει φτάσει ανωμαλία +10,0°C, με τον ωκεάνιο δείκτη RONI να προβλέπεται να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του 1982-1983.
  • Το Super El Niño αναμένεται να αυξήσει την παγκόσμια μέση θερμοκρασία έως 1,7°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα το 2027, ξεπερνώντας το όριο 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού.
  • Στη Λατινική Αμερική, οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες στα παράκτια νερά προκαλούν σοβαρή καταστροφή στην αλιεία και σημαντικές ζημίες στην αγροτική παραγωγή, οδηγώντας σε υδατική κρίση και μετανάστευση.
  • Στη Νοτιοανατολική Ασία, η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων και η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν ενεργειακό παράδοξο, ενώ η ξηρασία απειλεί τα οικοσυστήματα και την επισιτιστική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.
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Οι πιο πρόσφατες ωκεανογραφικές και ατμοσφαιρικές αναλύσεις επιβεβαιώνουν την έναρξη μιας κλιματικής φάσης με πρωτοφανή και δυνητικά καταστροφικά χαρακτηριστικά. Το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA δημοσίευσε επικαιροποίηση του δελτίου για το ENSO, εκτιμώντας σε ποσοστό άνω του 90% την πιθανότητα το φαινόμενο να εξελιχθεί σε ένα Super El Niño εξαιρετικής έντασης κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Τα δεδομένα από τα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού αποκαλύπτουν την παρουσία μιας τεράστιας «φυσαλίδας» θερμότητας στον ισημερινό Ειρηνικό, με υποθαλάσσια θερμική ανωμαλία που έχει φτάσει τους +10,0°C σε βάθος. Αυτό το τεράστιο απόθεμα ενέργειας τροφοδοτεί τον σχετικό ωκεάνιο δείκτη RONI, ο οποίος προβλέπεται να φτάσει τους +2,7°C, με πιθανότητα 69% να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ των +2,5°C, που καταγράφηκε κατά το φαινόμενο του 1982-1983.

Η ανησυχητική αυτή εικόνα υποστηρίζεται από στοιχεία της αυστραλιανής Bureau of Meteorology (BOM) και προσομοιώσεις υψηλής ανάλυσης του ευρωπαϊκού κλιματικού μοντέλου ECMWF. Η BOM διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο θερμότητας στα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού τον Ιούλιο έφτασε στις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί από το 1979, ενώ ο Southern Oscillation Index (SOI) διαμορφώθηκε σε μηνιαίο μέσο όρο -29,1, τη χαμηλότερη τιμή Ιουλίου στην ιστορία των οργάνων καταγραφής. Παράλληλα, οι υπολογισμοί του ECMWF δείχνουν σενάρια στα οποία η ανωμαλία της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στην περιοχή Niño 3.4 θα μπορούσε να ξεπεράσει το θεωρητικό όριο των +3,0°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα, υποδεικνύοντας σύζευξη ωκεανού-ατμόσφαιρας ισχυρότερη από οποιαδήποτε έχει παρατηρηθεί στη σύγχρονη κλιματική ιστορία.

Ξεπερνώντας τα όρια του Παρισιού: Οι εκτιμήσεις του Berkeley Earth

Η αλληλεπίδραση της μαζικής θέρμανσης των ωκεανών με τη συνεχιζόμενη ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη ωθεί το κλιματικό σύστημα σε αχαρτογράφητα νερά. Ανάλυση που συντονίστηκε από τον κλιματολόγο Zeke Hausfather για το ερευνητικό ινστιτούτο Berkeley Earth δείχνει ότι οι θερμικές επιπτώσεις του φαινομένου θα επεκταθούν δυναμικά στη διάρκεια της διετίας, με την παγκόσμια μέση θερμοκρασία να φτάνει το 1,7°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2027. Η τιμή αυτή θα σηματοδοτούσε συνεχή υπέρβαση του ορίου του 1,5°C που έχει τεθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες που έχει εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), ο οποίος επανέλαβε ότι το El Niño μεταβάλλει ενεργά τη θερμοκρασιακή βάση του πλανήτη, σε ένα ωκεάνιο περιβάλλον που ήδη θερμαίνεται σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 1900.

Ο υδρομετεωρολογικός κλυδωνισμός στη Νότια Αμερική και η αγροτική κρίση

Οι άμεσες επιπτώσεις αυτής της δυναμικής γίνονται αισθητές με ιδιαίτερη ένταση κατά μήκος των ακτών της Λατινικής Αμερικής. Η επιστημονική επιτροπή ENFEN και το WWF-Peru επιβεβαιώνουν ότι στα νερά ανοιχτά του Περού και του Εκουαδόρ καταγράφονται στιγμιαίες θερμοκρασιακές ανωμαλίες μεταξύ +4,0°C και +6,0°C πάνω από τον εποχικό μέσο όρο, με αποτέλεσμα οι αρχές να παρατείνουν τον συναγερμό για το παράκτιο El Niño έως την άνοιξη του 2027. Η επιμονή αυτών των θερμοκρασιών εμποδίζει την άνοδο των πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά ψυχρών θαλάσσιων ρευμάτων, με καταστροφικές συνέπειες για την αλιεία και ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Στην ξηρά, αναλύσεις που δημοσίευσε το οικονομικό δίκτυο Bloomberg Línea αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις στις αλυσίδες αγροτικών εξαγωγών στο Περού και τη Χιλή. Η απουσία σημαντικών διαφορών θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας, καθώς και οι ασυνήθιστα υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, εμποδίζουν την ανθοφορία καλλιεργειών υψηλής αξίας, όπως τα blueberries, τα αβοκάντο και τα επιτραπέζια σταφύλια, τα οποία χρειάζονται συγκεκριμένες ώρες ψύχους για να ολοκληρώσουν τον κύκλο ανάπτυξής τους. Την ίδια στιγμή, η δραματική μείωση των βροχοπτώσεων στον Dry Corridor καταστρέφει τις καλλιέργειες επιβίωσης σε περιοχές από την Κεντρική Αμερική έως τις Άνδεις, προκαλώντας σοβαρή υδατική κρίση και ωθώντας χιλιάδες ανθρώπους σε αναγκαστική μετανάστευση.

Το ενεργειακό παράδοξο και ο κίνδυνος για τα αποθέματα νερού στη Νοτιοανατολική Ασία

Στην Ασία, οι ατμοσφαιρικές διαταραχές που συνδέονται με το Super El Niño μεταβάλλουν δραστικά την κατανομή των βροχοπτώσεων των μουσώνων. Έρευνα του Channel NewsAsia καταγράφει τη δραματική πτώση της στάθμης των υδάτων στη λεκάνη του Μεκόνγκ, αναγκάζοντας αγρότες στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη να μετατρέψουν επειγόντως τους παραδοσιακούς ορυζώνες σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο νερό. Στην Ινδονησία, η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB έχει αναπτύξει drones υψηλής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση υπόγειων πυρκαγιών σε αποξηραμένες τυρφώνες στο Εθνικό Πάρκο Bromo Tengger Semeru, φοβούμενη ότι ο τοξικός καπνός θα προκαλέσει νέα κρίση διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία.

Η περιβαλλοντική έκτακτη ανάγκη επιδεινώνεται από μια σοβαρή κρίση υποδομών, όπως επισημαίνουν η Asian Development Bank και οι The Straits Times. Η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων περιορίζει την παραγωγική ικανότητα των υδροηλεκτρικών μονάδων σε χώρες-κλειδιά, όπως το Βιετνάμ, το Λάος και η Ινδία. Η πτώση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συμπίπτει με ιστορικά υψηλά επίπεδα ζήτησης, λόγω της μαζικής χρήσης κλιματιστικών για την αντιμετώπιση των κυμάτων καύσωνα. Δημιουργείται έτσι ένα ενεργειακό παράδοξο που ενδέχεται να προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας τη βιομηχανική παραγωγή και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού της τεχνολογίας.

Ο Αμαζόνιος, οι κυκλώνες και η επισιτιστική κρίση

Οι επιπτώσεις του φαινομένου επεκτείνονται στη δυναμική των τροπικών κυκλώνων και στη σταθερότητα μεγάλων χερσαίων οικοσυστημάτων. Η ενίσχυση του φαινομένου προκαλεί ισχυρή διάτμηση ανέμου (wind shear) στον ισημερινό Ατλαντικό, εμποδίζοντας τον σχηματισμό ατλαντικών τυφώνων. Αντίθετα, στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό, η εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τροφοδοτεί μια περίοδο ισχυρών τυφώνων, με πιθανές πορείες προς τη Χαβάη και το Μεξικό.

Σε οικολογικό επίπεδο, εκτενής έρευνα της The Guardian επισημαίνει ότι η κορύφωση της θερμοκρασιακής ανωμαλίας μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου θα συμπέσει με την ξηρή περίοδο στη λεκάνη του Αμαζονίου. Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια περίοδο δασικών πυρκαγιών πρωτοφανούς κλίμακας στα ξερά υποστρώματα του τροπικού δάσους, απειλώντας την ισορροπία του Αμαζονίου και την επιβίωση των αυτόχθονων κοινοτήτων.

Τέλος, κοινές εκθέσεις οργανισμών του Ειρηνικού και του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) εκτιμούν ότι οι καταστροφές στις καλλιέργειες και οι παρατεταμένες ξηρασίες που θα προκαλέσει το φαινόμενο θα μπορούσαν να οδηγήσουν περισσότερους από 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση σοβαρής επισιτιστικής ανασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ασία, την Ανατολική Αφρική και τη Λατινική Αμερική, επιβεβαιώνοντας ότι το Super El Niño ενδέχεται να αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες κοινωνικοοικονομικής αποσταθεροποίησης των επόμενων ετών.

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