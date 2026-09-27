Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε σε όχημα
Άγνωστες οι συνθήκες του ατυχήματος
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στα Χανιά, στον δρόμο προς τον Στύλο.
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο πρανές του δρόμου, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες, ένα ζευγάρι, να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του οχήματος.
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Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε σε όχημα
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