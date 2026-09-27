Βιολάντα: «Αναληθές» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν - Η ανακοίνωση της εταιρίας

Snapshot Η εταιρεία «Βιολάντα» διαψεύδει κατηγορηματικά ότι απέλυσε εργαζομένους λόγω καταθέσεών τους για την οσμή αερίου πριν την έκρηξη.

Εργαζόμενοι που κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές δεν έχουν απολυθεί από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη μέχρι σήμερα.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποβάλει έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη, καταγγέλλοντας πιέσεις και προσπάθειες αλλοίωσης στοιχείων στον τόπο της έκρηξης.

Υπάρχουν μαρτυρίες για εκφοβισμό και απομακρύνσεις εργαζομένων που είχαν εκφράσει παράπονα για την οσμή υγραερίου πριν το δυστύχημα.

Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη να διατηρεί τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την εταιρεία να επεκτείνεται παρά τις δικαστικές εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Διαψεύδει τις καταγγελίες για απόλυση εργαζομένων που κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη, η εταιρία «Βιολάντα», χαρακτηρίζοντάς τες «αναληθείς».

Η εταιρία υποστηρίζει πως «κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής», ισχυριζόμενη πως «το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Καταγγελία πως απολύθηκαν όσοι κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη

Η καταγγελία κάνει λόγο για απόλυση εργαζομένων που διαμαρτυρήθηκαν για την έντονη οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» πριν από τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, αποκτά νέα διάσταση λόγω καταγγελιών για πιέσεις και απομακρύνσεις μαρτύρων.

Οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων, που υπέβαλαν έφεση ζητώντας την αναθεώρηση του βουλεύματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News», η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που σκοτώθηκε στην έκρηξη, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ζητώντας την ανάκληση της αποφυλάκισης του Τζιωρτζιώτη.

Το υπόμνημα τονίζει προσπάθειες αλλοίωσης των δεδομένων του χώρου, όπως η άμεση αποξήλωση τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και η ταχεία επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος πριν την ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών, γεγονότα που δυσχεραίνουν την ακριβή διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται μαρτυρίες για εκφοβισμό και πιέσεις σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων. Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο τουλάχιστον εργαζόμενοι που είχαν εκφράσει παράπονα για την οσμή υγραερίου πριν το δυστύχημα έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια περιθωριοποίησης μαρτύρων.

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος μιας εκ των θυμάτων, της Αγάπης Μπουνόβα, δήλωσε στη «Real News» ότι υφίσταται ένα δυσμενές περιβάλλον για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Επιβεβαίωσε επίσης τις απολύσεις που σχετίζονται με τις μαρτυρίες, περιγράφοντας συστηματική αντιεργατική συμπεριφορά και πολλές ανεξήγητες αποχωρήσεις προσωπικού.

Μετά το δυστύχημα, η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει αλλάξει, καθώς ο κατηγορούμενος διατηρεί τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τη σύζυγο και τον γιο του να συμμετέχουν στη διοικητική ομάδα.

Η εταιρεία ελέγχει επίσης την Vitafree και έχει προχωρήσει στην επέκταση με νέα μονάδα στην Κοζάνη, παρά τις σοβαρές εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

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