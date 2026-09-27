Βιολάντα: «Αναληθές» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν - Η ανακοίνωση της εταιρίας

Υπήρξε καταγγελία για απόλυση εργαζομένων που κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βιολάντα: «Αναληθές» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν - Η ανακοίνωση της εταιρίας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εταιρεία «Βιολάντα» διαψεύδει κατηγορηματικά ότι απέλυσε εργαζομένους λόγω καταθέσεών τους για την οσμή αερίου πριν την έκρηξη.
  • Εργαζόμενοι που κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές δεν έχουν απολυθεί από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη μέχρι σήμερα.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποβάλει έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη, καταγγέλλοντας πιέσεις και προσπάθειες αλλοίωσης στοιχείων στον τόπο της έκρηξης.
  • Υπάρχουν μαρτυρίες για εκφοβισμό και απομακρύνσεις εργαζομένων που είχαν εκφράσει παράπονα για την οσμή υγραερίου πριν το δυστύχημα.
  • Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη να διατηρεί τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και την εταιρεία να επεκτείνεται παρά τις δικαστικές εξελίξεις.
Snapshot powered by AI

Διαψεύδει τις καταγγελίες για απόλυση εργαζομένων που κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη, η εταιρία «Βιολάντα», χαρακτηρίζοντάς τες «αναληθείς».

Η εταιρία υποστηρίζει πως «κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής», ισχυριζόμενη πως «το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε μέσα ενημέρωσης και ισχυρίζονται ότι η ΒΙΟΛΑΝΤΑ απέλυσε εργαζομένους επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες Αρχές, διευκρινίζουμε ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναληθής.

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Από την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της ΒΙΟΛΑΝΤΑ έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση.

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων Αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιουδήποτε εργαζομένου με την εταιρεία.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ επέλεξε όλο αυτό το διάστημα να μην απαντά σε κάθε ανυπόστατο ισχυρισμό ή ανακριβές δημοσίευμα, από σεβασμό πρωτίστως στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, αλλά και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στάση αυτή, όμως, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι στην παραπληροφόρηση.

Η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών έχει πλέον ξεπεράσει κάθε εύλογο όριο και προκαλεί πραγματική ζημία στην εταιρεία, στους εργαζομένους και στη φήμη της.

Για τον λόγο αυτό, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας».

Καταγγελία πως απολύθηκαν όσοι κατέθεσαν πως υπήρχε οσμή αερίου πριν την έκρηξη

Η καταγγελία κάνει λόγο για απόλυση εργαζομένων που διαμαρτυρήθηκαν για την έντονη οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» πριν από τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου.

Η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, αποκτά νέα διάσταση λόγω καταγγελιών για πιέσεις και απομακρύνσεις μαρτύρων.

Οκτώ μήνες μετά τη φονική έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων, που υπέβαλαν έφεση ζητώντας την αναθεώρηση του βουλεύματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Real News», η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, που σκοτώθηκε στην έκρηξη, κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ζητώντας την ανάκληση της αποφυλάκισης του Τζιωρτζιώτη.

Το υπόμνημα τονίζει προσπάθειες αλλοίωσης των δεδομένων του χώρου, όπως η άμεση αποξήλωση τεσσάρων υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και η ταχεία επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος πριν την ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών, γεγονότα που δυσχεραίνουν την ακριβή διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται μαρτυρίες για εκφοβισμό και πιέσεις σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων. Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο τουλάχιστον εργαζόμενοι που είχαν εκφράσει παράπονα για την οσμή υγραερίου πριν το δυστύχημα έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια περιθωριοποίησης μαρτύρων.

Ο Άγγελος Λιάκος, γιος μιας εκ των θυμάτων, της Αγάπης Μπουνόβα, δήλωσε στη «Real News» ότι υφίσταται ένα δυσμενές περιβάλλον για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία. Επιβεβαίωσε επίσης τις απολύσεις που σχετίζονται με τις μαρτυρίες, περιγράφοντας συστηματική αντιεργατική συμπεριφορά και πολλές ανεξήγητες αποχωρήσεις προσωπικού.

Μετά το δυστύχημα, η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει αλλάξει, καθώς ο κατηγορούμενος διατηρεί τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τη σύζυγο και τον γιο του να συμμετέχουν στη διοικητική ομάδα.

Η εταιρεία ελέγχει επίσης την Vitafree και έχει προχωρήσει στην επέκταση με νέα μονάδα στην Κοζάνη, παρά τις σοβαρές εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια πρωτιά: Ρομποτικό ιστιοφόρο διέσχισε ολόκληρο τον Ατλαντικό - Πηγή έρευνας τα δεδομένα που συνέλεξε

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στρέφει το εμπόριό του προς την Κασπία καθώς ο πόλεμος πλήττει τα Στενά του Ορμούζ

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ στο Άμπου Ντάμπι

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Αναληθές» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν για την ύπαρξη οσμής πριν την έκρηξη - Η ανακοίνωση της εταιρίας

22:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η άμυνα του Καλάθη που σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Μοντέρο

22:41ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να περνάει ΚΤΕΟ το όχημά σας

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 101-96: Οι «ερυθρόλευκοι» επιβίωσαν στο... θρίλερ και κατέκτησαν το Super Cup

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός Delta στη βάση RAF Fairford: Έρευνα για ιρανικό «δάκτυλο» και φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Η viral γιαγιά του Ημιμαραθωνίου Κρήτης ετοιμάζει καλάθια, φωτογραφίες και… 5 χιλιόμετρα

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους - Εισέπνευσαν καπνό 14 επιβάτες

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

22:09LIFESTYLE

«Τα χρήματα δεν αγοράζουν φινέτσα»: Σάλος για το φόρεμα της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στον Λευκό Οίκο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Όχι» σε προτάσεις για ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Live η αναμέτρηση της Εθνικής μας για το Nations League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας - Αυξημένη η κίνηση στους γύρω δρόμους

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Χάακον: Πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ σαν «κοινός θνητός»

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - 180 χιλιοστά βροχής στον Κάβο Μαλιά - Νέα επιδείνωση

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραγικός επίλογος για την 64χρονη τουρίστρια που αγνοείτο - Βρέθηκε νεκρή

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Προσπαθούσε να πείσει τις συγχωριανές της στον Δομοκό να κάνουν... πλασμαφαίρεση!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκαν 145 ευρώ στην τσέπη του όταν μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», λέει ο Γιαννάκος

21:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία - Ελλάδα: Live η αναμέτρηση της Εθνικής μας για το Nations League

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Ο πρόεδρος Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του - Πρόωρες εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ