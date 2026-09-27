Η viral γιαγιά του Ημιμαραθωνίου Κρήτης ετοιμάζει καλάθια, φωτογραφίες και… 5 χιλιόμετρα
Η Αγγέλα Μαθιουδάκη θα φορέσει τα αθλητικά της
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Με περίπου 6.000 αθλητές από 52 χώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης, μία διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό αθλητικό θεσμό για το νησί.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τον αγώνα είναι και η Αγγέλα Μαθιουδάκη, η Κρητικιά γιαγιά που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τα χιουμοριστικά βίντεο της διοργάνωσης.
*Διαβάστε περισσότερα στο Daynight
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