Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

«Ήταν λίγο φιγουρατζού, λίγο έτσι εγωίστρια», είπε για την γιατρό της Καρνεάδου η θεία της

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Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 56χρονη γιατρός κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Η θεία της περιγράφει τη γιατρό ως εγωίστρια που δεν υπολόγιζε κανέναν και ήθελε να ξεχωρίζει.
  • Η γιατρός φαινόταν να έχει υψηλή κοινωνική θέση στο χωριό και ζούσε σε καλοδιατηρημένο διώροφο σπίτι.
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Για την ανιψιά της μίλησε η θεία της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού και μίας εκ των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, η θεία της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστέι στις φυλακές Κορυδαλλού μιλά για τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να παρουσιάζεται στους γύρω της η Ιωάννα Γάκα.

Όπως αναφέρει, ξεχώριζε για το ιδιαίτερο στιλ και την προσεγμένη εμφάνισή της, ενώ συχνά έδινε την εντύπωση μιας γυναίκας που ήθελε να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.

«Τη βλέπαμε στην εκκλησία πολύ στολισμένη. Καμία σχέση με γιατρό. Πήγαινε τάχα στην Ιατρική αλλά τι γιατρός βγήκε; Γιατί ήταν λίγο φιγουρατζού, λίγο έτσι εγωίστρια, εγωιστική φάρα να το πω έτσι απλά. Γιατί κοίταζε ότι αυτή είναι και δεν είναι άλλος. Να σε βρει μπροστά σου και να σε πατούσε, δεν έδινε σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά η θεία της γιατρού.

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπολόγιζε κανένα, ότι αυτή ήτανε η πλούσια, η καλή στο χωριό και ντυμένη ωραία. Παπούτσια δωδεκάποντα, φούστες πάνω από το γόνατο, ρούχα πολυτελείας, ακριβά ρούχα. Δεν ήτανε 20, 50 γυναίκες στην εκκλησία. Αυτή διέφερε. Είχε το μαλλί ξανθό. Καθώς παντρεύτηκε, αυτή ήταν, όχι άλλη στο χωριό. Ήταν εγωίστρια. Έχουν σπίτι διώροφο σπίτι. Καλοπεριποιημένο, καλοφτιαγμένο».

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