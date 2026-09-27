Nations League: Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής - Πέρασε και η Ολλανδία από το Βελιγράδι

Πρώτη νίκη και για τη Δανία

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Nations League: Αποτελέσματα 2ης αγωνιστικής - Πέρασε και η Ολλανδία από το Βελιγράδι
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  • Η Ολλανδία νίκησε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι με δύο γκολ του Μερξ Μέεερνινγκ, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στον 2ο όμιλο της League A.
  • Η Σερβία υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της με το ίδιο σκορ 1-2, μετά από αυτήν από την Ελλάδα.
  • Η Δανία κέρδισε 2-0 την Ουαλία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στον 4ο όμιλο.
  • Στον 2ο όμιλο της League A, η Ολλανδία προηγείται με 4 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα έχει 3 και η Σερβία 0 μετά από δύο αγώνες.
  • Στη League B, η Αυστρία έχει 6 βαθμούς στον 3ο όμιλο μετά τη νίκη 3-1 επί του Κοσόβου.
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Με δύο γκολ του Μερξ Μέεερνινγκ η Ολλανδία πέρασε από το Βελιγράδι με νίκη 2-1 επί της Σερβίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League. Ο στράικερ της Άλκμααρ σκόραρε στο 30΄ και το 69΄ ενώ ενδιάμεσα ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ είχε ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους. Έτσι οι «Οράνιε» πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στον 2ο όμιλο της League A, ενώ οι Σέρβοι γνώρισαν δεύτερη συνεχή ήττα με το ίδιο σκορ, μετά από αυτήν της περασμένης Πέμπτης από την Ελλάδα.

Πρώτη νίκη και για τη Δανία (4ος όμιλος) που δεν δυσκολεύτηκε (2-0) με αντίπαλο την Ουαλία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:

LEAGUE A

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Βέλγιο-Γαλλία 28/9

Τουρκία-Ιταλία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Βέλγιο 3

Γαλλία 3

Τουρκία 0

Ιταλία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Σερβία-Ολλανδία 1-2

Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 21:45

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ολλανδία 4 -2αγ.

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Σερβία 0 -2αγ.

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ισπανία-Κροατία 29/9

Τσεχία-Αγγλία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ισπανία 3

Κροατία 3

Αγγλία 0

Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Δανία-Ουαλία 2-0

Νορβηγία-Πορτογαλία 21:45

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Νορβηγία 3

Πορτογαλία 3

Δανία 3 -2αγ.

Ουαλία 0 -2αγ.

LEAGUE B

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Σλοβενία-Β. Μακεδονία 29/9

Σκωτία-Ελβετία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Ελβετία 3

Σκωτία 1

Σλοβενία 1

Β. Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Γεωργία-Ουκρανία 28/9

Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Β. Ιρλανδία 3

Ουκρανία 3

Ουγγαρία 0

Γεωργία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Αυστρία-Κόσοβο 3-1

Ισραήλ-Ιρλανδία 21:45

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Αυστρία 6 -2αγ.

Κόσοβο 3 -2αγ.

Ιρλανδία 0

Ισραήλ 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Ρουμανία-Βοσνία 28/9

Σουηδία-Πολωνία 28/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σουηδία 3

Πολωνία 1

Βοσνία 1

Ρουμανία

LEAGUE C

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Φινλανδία-Λευκορωσία 29/9

Σαν Μαρίνο-Αλβανία 29/9

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Φινλανδία 3

Αλβανία 3

Λευκορωσία 0

Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

---------

Αρμενία-Μαυροβούνιο 28/9

Λετονία-Κύπρος 28/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Αρμενία 3

Μαυροβούνιο 3

Κύπρος 0

Λετονία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 29/9

Σλοβακία-Καζακστάν 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Σλοβακία 3

Καζακστάν 1

Ν. Φερόε 1

Μολδαβία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Βουλγαρία-Εσθονία 29/9

Λουξεμβούργο-Ισλανδία 29/9

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λουξεμβούργο 3

Εσθονία 1

Ισλανδία 1

Βουλγαρία 0

LEAGUE D

========

1ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάλτα 3

Ανδόρα 1 -2αγ.

Γιβραλτάρ 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

----------

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λιθουανία 4 -2αγ.

Αζερμπαϊτζάν 1

Λιχτενστάιν 0

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