ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου
Η ανακοίνωση του φορέα και η ανάγκη συγκοινωνιακής κάλυψης της περιοχής με την Κινέττα
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- Το ΚΤΕΛ Αττικής αναστέλλει τα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
- Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Το ΚΤΕΛ ζητά από τη δημοτική αρχή να μεριμνήσει για τη σύνδεση Αλεποχωρίου και Κινέττας.
- Η σύνδεση αυτή προτείνεται να λειτουργήσει όπως η υπάρχουσα γραμμή Αθήνας-Μεγάρων.
- Σκοπός είναι η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών στις καθημερινές μετακινήσεις τους.
Στην αναστολή των δρομολογίων προς και από το Αλεποχώρι προχωρά το ΚΤΕΛ Αττικής, με τα μέτρα να τίθενται σε ισχύ από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
Σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φορέας ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τη διακοπή των δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή η δημοτική αρχή να μεριμνήσει ώστε να «ενώσει» τις περιοχές του Αλεποχωρίου και της Κινέττας –όπως έπραξε αντίστοιχα με τη σύνδεση Αθήνας και Μεγάρων–, προκειμένου να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι πολίτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις.
Δείτε την ανάρτηση
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