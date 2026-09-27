Σερβία: Ο πρόεδρος Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του - Πρόωρες εκλογές
Αποχωρεί για να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού
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- Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς υπέβαλε παραίτηση από το αξίωμά του.
- Η παραίτηση ανοίγει τον δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές.
- Ο Βούτσιτς σκοπεύει να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού.
- Η μετακίνηση αυτή εξαρτάται από το αν το κόμμα του θα σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.
Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτήθηκε απόψε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών.
Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.
Πηγή: ΑΠΕ
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