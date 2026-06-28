Σερβία: Στους δρόμους παραμένουν χιλιάδες διαδηλωτές παρά την υπόσχεση παραίτησης Βούτσιτς

Snapshot Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί εντός εβδομάδων χωρίς να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Χιλιάδες διαδηλωτές συνεχίζουν να διαμαρτύρονται στους δρόμους, αρνούμενοι να χαλαρώσουν την πίεση παρά την υπόσχεση παραίτησης.

Υπάρχουν φόβοι ότι ο Βούτσιτς θα μεταβεί στο αξίωμα του πρωθυπουργού, διατηρώντας την εξουσία μέσω πιστού συμμάχου στην προεδρία.

Η οργή των διαδηλωτών επικεντρώνεται στην τραγωδία του 2024 με την κατάρρευση σιδηροδρομικής οροφής που προκάλεσε 16 θανάτους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά.

Η αστυνομία έχει συλλάβει εκατοντάδες διαδηλωτές, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγγέλλει βίαιη καταστολή και άδικες φυλακίσεις. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους της κεντρικής σερβικής πόλης Κράλιεβο, αρνούμενοι να χαλαρώσουν την πίεσή τους στον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ακόμη και αφού υποσχέθηκε να παραιτηθεί και να ανοίξει την πόρτα σε πρόωρες εκλογές.

Ο Βούτσιτς ανακοίνωσε σε συγκέντρωση στο Βελιγράδι το Σάββατο ότι θα παραιτηθεί εντός εβδομάδων, μια κίνηση που θα τερματίσει, τουλάχιστον τυπικά, την κυριαρχία του ανθρώπου που διοικεί τη Σερβία είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός για 12 χρόνια.

Ωστόσο, υπήρχε μικρή αίσθηση ανακούφισης μεταξύ των χιλιάδων που συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Κράλιεβο.

Σύμφωνα με τη σερβική νομοθεσία, ο Βούτσιτς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιδιώξει άλλη προεδρική θητεία και πολλοί διαδηλωτές και αναλυτές αναμένουν από αυτόν να μεταβεί στο πιο ισχυρό αξίωμα του πρωθυπουργού και να παραδώσει την προεδρία σε έναν πιστό σύμμαχο, διατηρώντας ανέπαφη την εξουσία του.

Ο Βούτσιτς δεν όρισε ημερομηνία ούτε για την αποχώρησή του ούτε για τις εκλογές, αφήνοντας τους αντιπάλους του αβέβαιους για το τι θα ακολουθήσει. Οι ανταγωνιστικές συγκεντρώσεις αποκάλυψαν μια χώρα χωρισμένη στα δύο.

Στο επίκεντρο της οργής βρίσκεται μια καταστροφή στα τέλη του 2024, όταν η οροφή ενός σιδηροδρομικού σταθμού υποχώρησε στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν για την τραγωδία τη διαφθορά και την κακή δουλειά σε μεγάλα έργα κρατικής οικοδόμησης, μετατρέποντάς την σε σύμβολο αυτού που βλέπουν ως μια σάπια και ασύδοτη κυβέρνηση.

Ο Βούτσιτς αρνείται οποιαδήποτε διαφθορά και έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές ως «ξένους πράκτορες» αποφασισμένους να τον ανατρέψουν.

Η εκστρατεία έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών από τότε που οι Σέρβοι ανέτρεψαν τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς το 2000.

Η αστυνομία έχει συλλάβει εκατοντάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια μηνών αναταραχών, προκαλώντας κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν βάναυσα και φυλάκισαν διαδηλωτές χωρίς βάσιμους λόγους.