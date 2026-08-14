Ο Πούτιν βάζει στη λίστα των πιο καταζητούμενων τον γιο του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Snapshot Ο Κόνορ Κένεντι, γιος του Αμερικανού υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, κατηγορείται από τη Ρωσία ότι υπηρέτησε ως μισθοφόρος στις ουκρανικές δυνάμεις.

Δικαστήριο της Μόσχας έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης ερήμην εναντίον του Κένεντι, με πιθανή ποινή φυλάκισης 7 έως 10 ετών.

Ο Κένεντι είχε ενταχθεί στη Διεθνή Λεγεώνα Ξένων Εθελοντών της Ουκρανίας το 2022, παρά την έλλειψη προηγούμενης στρατιωτικής εμπειρίας.

Η υπόθεση έχει πολιτική διάσταση λόγω της θέσης του πατέρα του Κένεντι στο υπουργικό συμβούλιο των ΗΠΑ και των επαφών μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πούτιν.

Ο Κόνορ Κένεντι παραμένει εκτός Ρωσίας, καθιστώντας απίθανη την άμεση διεξαγωγή δίκης. Snapshot powered by AI

Ένα από τα μέλη μιας από τις πιο ισχυρές οικογένειες των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον στη λίστα με τα πιο καταζητούμενα στη Ρωσία.

Ο 32χρονος Κόνορ Κένεντι, γιος του Αμερικανού υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS, κατηγορείται ότι υπηρέτησε ως μισθοφόρος στις ουκρανικές δυνάμεις.

Δικαστήριο της Μόσχας ενέκρινε την έκδοση εντάλματος σύλληψης ερήμην εναντίον του Κένεντι.

Ο 32χρονος αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Οκτώβριο του 2022 ότι είχε ενταχθεί στη Διεθνή Λεγεώνα Ξένων Εθελοντών της Ουκρανίας νωρίτερα εκείνο το έτος. Δήλωσε ότι ήθελε να βοηθήσει τους Ουκρανούς και ήταν πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του για τον σκοπό αυτό.

US Health Secretary’s son fought for Ukraine: Russia has now put him on an international wanted list



32-year-old Conor Kennedy is the son of US Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. In 2022, he joined Ukraine’s International Legion and fought alongside the Ukrainian Armed… pic.twitter.com/grmUOYYBGv — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

Ο Κένεντι δεν είχε προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία και ανέφερε ότι η παραμονή του στην Ουκρανία ήταν σύντομη. Οι ρωσικές αρχές ισχυρίζονται ότι πολέμησε στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Χάρκοβο, χρησιμοποιώντας ψευδή ταυτότητα.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή. Σύμφωνα με το TASS, ο Κένεντι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από επτά έως δέκα έτη σε περίπτωση καταδίκης.

Ωστόσο, παραμένει εκτός Ρωσίας, γεγονός που καθιστά απίθανη την άμεση διεξαγωγή δίκης.

Το ρωσικό δικαστήριο έχει εκδώσει παρόμοιες αποφάσεις που αφορούν άλλους ξένους εθελοντές από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Σουηδία, η Κολομβία και η Γεωργία.

Η υπόθεση έχει επίσης πολιτική διάσταση, καθώς ο πατέρας του Κένεντι, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπηρετεί στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως υπουργός Υγείας.

Ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διατηρούν επαφές, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Κόνορ Κένεντι είχε επίσης στο παρελθόν ρομαντική σχέση με την τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ και παντρεύτηκε φέτος τη Βραζιλιάνα τραγουδοποιό Τζούλια Μπε.