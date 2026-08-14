Σεισμός στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Σεισμός στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
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Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:14 και είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

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