Βόλος: Επιτέθηκε στη γυναίκα του επειδή του είπε να κόψει το αλκοόλ και να βρει δουλειά

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο

Ανθή Κουρεντζή

Βόλος: Επιτέθηκε στη γυναίκα του επειδή του είπε να κόψει το αλκοόλ και να βρει δουλειά
ΕΛΛΑΔΑ
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Μία σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έφθασε το πρωί της Παρασκευής (14/8) στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, καθώς ένας άνδρας κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, το σκηνικό προέκυψε έπειτά από καυγά που φέρεται να ξέσπασε όταν η σύζυγος του δράστη τού ζήτησε να σταματήσει να πίνει και να βρει εργασία, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η γυναίκα κατήγγειλε στην Αστυνομία πως στις 12 Αυγούστου έλειψε για λίγη ώρα από το σπίτι, προκειμένου να αφήσει τα τρία παιδιά τους στο σπίτι της ξαδέρφης της. Όταν επέστρεψε, ισχυρίζεται πως ο σύζυγός της είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Τότε, όπως ανέφερε, καυγάδισε μαζί του και του ζήτησε να σταματήσει να πίνει και να βρει μία δουλειά, προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο σύζυγός της φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι και να την απείλησε, λέγοντάς της να μην φωνάξει και να μην φύγει, γιατί θα τη σκοτώσει. Όπως κατέθεσε η γυναίκα, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ο σύζυγός της φέρεται να την έπιανε από τον λαιμό μέχρι να μην μπορεί να αναπνεύσει και στη συνέχεια να την άφηνε, ενώ παράλληλα φέρεται να τη χτυπούσε.

Κάποια στιγμή, ο άνδρας άρχισε να σπάει αντικείμενα και να πετάει τα ρούχα της. Το πρωί της επόμενης ημέρας, η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της άρπαξε το επίδομα αναπηρίας της μητέρας της, ύψους 250 ευρώ, και στη συνέχεια μπήκε στο αυτοκίνητό του και έφυγε.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, για απειλή, σωματική βλάβη και παράνομη βία, καθώς και για παράνομη οπλοφορία.

Ενώπιον του δικαστηρίου, η σύζυγός του συμφώνησε να ακολουθηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, καθώς, όπως κατέθεσε, επιθυμεί για τον σύζυγό της να παραμείνει εκτός φυλακής, δηλώνοντας πως δεν θέλει την ποινική του δίωξη.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Παρασκευή 21 Αυγούστου, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

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