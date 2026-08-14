Λουίτζι Μαντζιόνε: Δηλώνει ένοχος για τη δολοφονία του CEO - «Toν πυροβόλησα και πέθανε»

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε επιδιώκουν πλέον να απορριφθεί η ξεχωριστή υπόθεση δολοφονίας που εκκρεμεί εναντίον του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επικαλούμενοι την αρχή της διπλής ποινικής δίωξης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Λουίτζι Μαντζιόνε: Δηλώνει ένοχος για τη δολοφονία του CEO - «Toν πυροβόλησα και πέθανε»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λουίτζι Μαντζιόνε παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε τον CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024.
  • Η ποινή του Μαντζιόνε θα εκδικαστεί στις 18 Δεκεμβρίου, με πιθανότητα ισόβιας κάθειρξης, και έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο φυλάκισης για το υπόλοιπο της ζωής του.
  • Οι δικηγόροι του ζητούν να απορριφθεί η πολιτειακή υπόθεση λόγω της αρχής της διπλής ποινικής δίωξης, καθώς έχει ήδη ομολογήσει ενοχή στην ομοσπονδιακή υπόθεση.
  • Ο Μαντζιόνε ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία προήλθε από χρόνια πόνο και δυσκολίες με το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης, παρότι δεν ήταν πελάτης της UnitedHealthcare.
  • Η πολιτειακή υπόθεση ενδέχεται να αποκλειστεί αν η ομοσπονδιακή υπόθεση επιλυθεί πρώτα, αλλά οι εισαγγελείς της πολιτείας διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση.
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Ένοχος για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή, ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Με μία κυνική δήλωση Μαντζιόνε παραδέχθηκε ότι ακολούθησε το στέλεχος σε ένα συνέδριο επενδυτών το 2024 και τον πυροβόλησε σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα αποκάλυψε ότι ότι χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, επικοινωνώντας εκ των προτέρων με την ασφαλιστική εταιρεία υγείας, προσποιούμενος ότι ήταν επενδυτής σε μια εταιρεία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024, πυροβόλησα τον Tόμσον στο Μανχάταν και πέθανε», δήλωσε ο Μαντζιόνε στο δικαστήριο, ενώ η σύζυγος του θύματος, Πολέτ, παρακολουθούσε εμφανώς ταραγμένη τη δίκη με δάκρυα στα μάτια.

UnitedHealthcare CEO Killed

Η Paulette «Pauley» Thompson βγαίνει από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, αφού ο Luigi Mangione ομολόγησε την ενοχή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες παρενόχλησης σε σχέση με τη δολοφονία του συζύγου της, του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Brian Thompson, την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 στη Νέα Υόρκη

AP/Ryan Murphy

Η έκδοση της ποινής του Μαντζιόνε έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, ενώ σε ερώτηση της ομοσπονδιακής δικαστού αν κατανοεί ότι θα μπορούσε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, ο Μαντζιόνε απάντησε σχεδόν αδιάφορα: «Ναι».

Ο Μαντζιόνε δήλωσε την παραδοχή ενοχής του σε μια βιαστικά προγραμματισμένη ακρόαση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, επιλύοντας μία από τις δύο υποθέσεις εναντίον του που σχετίζονται με τον θάνατο του Τόμσον.

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε επιδιώκουν πλέον να απορριφθεί η ξεχωριστή υπόθεση δολοφονίας που εκκρεμεί εναντίον του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επικαλούμενοι την αρχή της διπλής ποινικής δίωξης.

Ο Μαντζιόνε δήλωσε στο δικαστήριο την Παρασκευή ότι επιτέθηκε στον Τόμσον «μετά από χρόνια που υπέφερε από έντονο πόνο λόγω σπασμένης σπονδυλικής στήλης και προσπαθούσε να ξεπεράσει τα εμπόδια του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης».

Ο Μαντζιόνε δεν ήταν ποτέ πελάτης της UnitedHealthcare, σύμφωνα με την αστυνομία και την εταιρεία. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας, προερχόμενος από μια εύπορη οικογένεια του Μέριλαντ, συνελήφθη πέντε ημέρες μετά τον πυροβολισμό, όταν εντοπίστηκε σε ένα McDonald’s στην Αλτούνα της Πενσυλβανίας, περίπου 370 χιλιόμετρα δυτικά του Μανχάταν.

Τόσο η ομοσπονδιακή όσο και η πολιτειακή υπόθεση ενδέχεται να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη για τον Μαντζιόνε. Νωρίτερα φέτος, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε επιπλέον κατηγορίες που θα μπορούσαν να τον εκθέσουν σε πιθανή θανατική ποινή.

Ο Μαντζιόνε είχε διαμαρτυρηθεί για την προοπτική διεξαγωγής δύο δικών, λέγοντας σε έναν δικαστή τον Φεβρουάριο: «Είναι η ίδια δίκη δύο φορές. Ένα συν ένα κάνει δύο. Διπλή ποινική δίωξη σύμφωνα με οποιαδήποτε λογική έννοια».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Υόρκης, η πολιτειακή δίωξη θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκλειστεί αν η ομοσπονδιακή υπόθεση επιλυθεί πρώτη.

Οι προστασίες της πολιτείας έναντι της διπλής ποινικής δίωξης ενεργοποιούνται εάν έχει ορκιστεί ένορκος σε προηγούμενη δίκη, όπως μια ομοσπονδιακή υπόθεση, ή εάν η εν λόγω δίκη καταλήξει σε ομολογία ενοχής.

Οι υποθέσεις του Μαντζιόνε αφορούν διαφορετικές κατηγορίες που προκύπτουν από την ίδια σειρά πράξεων.

Σε επιστολή τον περασμένο μήνα, οι εισαγγελείς της πολιτείας αντιτάχθηκαν στο ενδεχόμενο μια ομολογία ενοχής στην ομοσπονδιακή υπόθεση να ακυρώσει την υπόθεση της πολιτείας.

Τον Ιούνιο, οι δικηγόροι του Μαντζιόνε δήλωσαν ότι θα επικαλεστούν ψυχιατρική υπεράσπιση στην υπόθεση της πολιτείας, αλλά άλλαξαν στάση μια μέρα αργότερα.

Η υπεράσπιση αυτή, η οποία βασίζεται στον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος υπέφερε από ακραία συναισθηματική διαταραχή κατά τη στιγμή της δολοφονίας, δεν επιτρέπεται στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

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