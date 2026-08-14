Σοκαριστικές εικόνες: Η διάσημη «γιαγιά» όρκα - δολοφόνος με σκάγια για αγριόχοιρους στα πτερύγια

Πυροβόλησαν με κυνηγετικό όπλο για αγριογούρουνα την όρκα, τη γηραιότερη γνωστή φάλαινα στην αγέλη της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Σοκαριστικές εικόνες: Η διάσημη «γιαγιά» όρκα - δολοφόνος με σκάγια για αγριόχοιρους στα πτερύγια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η όρκα Toñi, γνωστή ως «η γιαγιά», βρέθηκε στο Στενό του Γιβραλτάρ με οκτώ τραύματα από σκάγια στο ραχιαίο πτερύγιο της, πιθανώς από κυνηγετικό όπλο για αγριόχοιρους.
  • Οι τραυματισμοί εμφανίστηκαν ξαφνικά στις 12 Αυγούστου, προκαλώντας ανησυχία για βίαιη επίθεση στο ζώο.
  • Οι όρκες προστατεύονται νομικά στην Ισπανία και η καταδίωξη ή βλάβη τους είναι παράνομη.
  • Το περιστατικό έχει αναφερθεί στις ισπανικές αρχές και επιβεβαιώθηκε από ειδικούς ως τραύματα από σκάγια κυνηγετικού όπλου.
  • Η περιοχή έχει πρόσφατα καταγράψει πολλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ όρκων και πλοίων, που όμως δεν θεωρούνται επιθετικές από τις αρχές.
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Με σημάδια από σκάγια στο ραχιαίο πτερύγιο της εντοπίστηκε μια σπάνια φάλαινα στο Στενό του Γιβραλτάρ.

Σε μία σοκαριστική φωτογραφία, που μοιράστηκε ο παρατηρητής των τεράστιων θηλαστικών, Paco Gil, η ιβηρική όρκα γνωστή ως Tόνι φέρει 8 ύποπτα τραύματα από πυροβολισμούς στο ραχιαίο πτερύγιό της.

Η Τονι είναι η γηραιότερη φάλαινα δολοφόνος στην αγέλη της και είναι γνωστή ως "la Abuela" - "η γιαγιά".

Τα ανησυχητικά τραύματα εμφανίστηκαν ξαφνικά στο ζώο στις 12 Αυγούστου, οδηγώντας τους οικολόγους να υποψιαστούν μια βίαιη επίθεση στην όρκα.

Η ομάδα διατήρησης Orca Iberica είπε ότι οι τραυματισμοί πιθανότατα προκλήθηκαν από «πυροβολισμό κυνηγετικού όπλου», που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για το κυνήγι αγριόχοιρων.

Έγραψαν στο Facebook: «Η Τόνι έφτασε στο Στενό με σημάδια που συνάδουν με έλκη που προκλήθηκαν από έκρηξη κυνηγετικού όπλου, πιθανώς από μολύβδινη βολή διαμέτρου 9 χιλιοστών που προοριζόταν για αγριογούρουνο.

«Κάθε φυσίγγιο περιέχει εννέα σφαιρίδια σε τρία στρώματα (buckshot), τα οποία είναι τα σημάδια στο πτερύγιο.

«Αυτός ο τύπος πυρομαχικών εκτοξεύεται από κυνηγετικό όπλο διαμετρήματος 12/70 σε απόσταση μικρότερη από 15 μέτρα, καθώς απλώνεται 25 εκατοστά κάθε 10 μέτρα».

Οι όρκες προστατεύονται νομικά στην Ισπανία, καταγράφοντας τον πληθυσμό της Τόνι που κολυμπά γύρω από το στενό του Γιβραλτάρ και τον Κόλπο του Κάντιθ ως απειλούμενο.

Η καταδίωξη, η θανάτωση, η σύλληψη ή η ενόχληση των ζώων είναι παράνομη.

Το περιστατικό έρχεται μετά από μια τρομακτική σειρά επιθέσεων από τα ζώα σε βάρκες στην περιοχή, με πέντε συγκρούσεις σε μόλις 48 ώρες τον Ιούλιο. Ωστόσο οι ισπανικές αρχές απορρίπτουν το σενάριο των επιθέσεων, ενώ οι ειδικοί λένε πώς πρόκειται για αλληλεπιδράσεις των ζώων που παίζουν με τα πλοία και όχι πράξεις επιθετικότητας. Ο ύποπτος πυροβολισμός φάλαινας δολοφόνος έχει αναφερθεί στις ισπανικές αρχές.

Ο παρατηρητής φαλαινών Janek Andre είπε στην Telegraph ότι η τραυματισμένη όρκα βρέθηκε μεταξύ της Ταρίφα στην Ισπανία και της Ταγγέρης στο Μαρόκο στο στενό του Γιβραλτάρ.

«Παρατηρήσαμε κάτι που έμοιαζε με τραύματα από σφαιρίδια κυνηγετικού όπλου και το ελέγξαμε με άτομα στο υπουργείο που γνωρίζουν για κυνηγετικά όπλα, είπαν ότι έμοιαζε με τραύματα από σφαιρίδια» δήλωσε ο Αντρέ και πρόσθεσε: «Είναι μια άλλη διάσταση της ανθρώπινης επιθετικότητας προς την όρκα. Ποιος στο διάολο θα πυροβολούσε ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση;»

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