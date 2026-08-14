Στην Πάρο η φρεγάτα «Κίμων»: Θα αποδώσει τιμές στην Παναγία Εκατονταπυλιανή - Εικόνα και Βίντεο

Snapshot Η φρεγάτα «Κίμων» κατέπλευσε στο λιμάνι της Πάρου για να συμμετάσχει στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και να αποδώσει τιμές στην Παναγία Εκατονταπυλιανή.

Η φρεγάτα διαθέτει 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις ελληνικές φρεγάτες από τις γαλλικές.

Τεχνικά, η φρεγάτα έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους, μήκος περίπου 122 μέτρα, πλάτος 18 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβους.

Ο κύριος οπλισμός περιλαμβάνει πυραύλους Aster, Exocet MM40 B3c, RAM, πυροβόλο 76 χιλιοστών, τορπίλες MU 90 και εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO.

Η φρεγάτα μπορεί να φιλοξενήσει ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα τύπου VTOL (UAV). Snapshot powered by AI

Το στολίδι του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, η φρεγάτα «Κίμων», βρίσκεται στην Πάρο και πρόκειται να αποδώσει τιμές στην Παναγιά του νησιού.

Η φρεγάτα «Κίμων», κατέπλευσε σήμερα στο λιμάνι της Πάρου προκειμένου να συμμετάσχει στον μεγαλειώδη εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νησί όπου πανηγυρίζει ο ιστορικός ναός της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, ένα από τα σπουδαιότερα ορθόδοξα προσκυνήματα αφιερωμένα στην Θεοτόκο παγκοσμίως.

Στο νησί των Κυκλάδων βρίσκεται και ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση τους εορτασμούς.

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Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Τεχνικές προδιαγραφές:

. Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

. Μήκος: περίπου 122 μέτρα

. Πλάτος: 18 μέτρα

. μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

. 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

. Πύραυλοι RAM

. Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

. 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

. 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

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