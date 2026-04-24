Στο λιμάνι του Πειραιά η φρεγάτα «Κίμων» - Δείτε το βίντεο

Αύριο (25/4/2026), ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα την επισκεφτούν, στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω προς τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, στις 16 Ιανουαρίου 2026

  • Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτη ελληνική Belharra, έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά, σηματοδοτώντας αναβάθμι της στρατιωτικήςχύος της Ελλάδας.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα, ενισχύοντας την ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία.
  • Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα σταθερότητας στη Δύση μέσω της ενεργούς συμμετοχής της σε διεθνείς στρατιωτικές αποστολές.
  • Η Γαλλία θεωρεί την Ελλάδα κεντρικό κρίκο στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και προωθεί διευρυμένη στρατηγική συνεργασία.
  • Η επίσκεψη Μακρόν περιλαμβάνει προτάσεις για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών αμυντικών σχέσεων και στέλνει μήνυμα σταθερότητας στην περιοχή.
Η νέα ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, η φρεγάτα «Κίμων», έφτασε σήμερα (24/4/2026) στο λιμάνι του Πειραιά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η πρώτη ελληνική Belharra ξεχωρίζει με τον σύγχρονο εξοπλισμό της και αποτελεί σημείο αναφοράς για την αναβάθμιση της στρατιωτικής ισχύος της χώρας.

Αύριο (25/4/2026), ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα την επισκεφτούν, στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 2021. Η επίσκεψη αυτή υπογραμμίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στον στρατιωτικό τομέα και ενισχύει τη διμερή σχέση σε επίπεδο άμυνας.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα γίνεται σε μια στιγμή όπου η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα σταθερότητας για τη Δύση στην περιοχή. Η ενεργή συμμετοχή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς αποστολές, καθώς και η παρουσία στρατιωτικών μέσων σε κρίσιμες περιοχές όπως η Σαουδική Αραβία, η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειος, ενισχύουν τον ρόλο της χώρας σε γεωπολιτικό επίπεδο.

Από την πλευρά της, η Γαλλία προωθεί μια ισχυρή στρατηγική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, θεωρώντας την Ελλάδα όχι απλώς ως εταίρο, αλλά ως κεντρικό κρίκο σε μια ευρύτερη αλυσίδα ασφάλειας που εκτείνεται από τη Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία αυτή έχει εξελιχθεί πέρα από τις απλές αγορές οπλικών συστημάτων, με κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών και βιομηχανική συνεργασία.

Η επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου περιλαμβάνει την παρουσίαση προτάσεων για την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Η κοινή παρουσία Μητσοτάκη και Μακρόν στη φρεγάτα «Κίμων» έχει συμβολική αλλά και πρακτική σημασία, καθώς αναδεικνύει τη δέσμευση των δύο χωρών για ενίσχυση της αμυντικής τους συνεργασίας μέσω σύγχρονων εξοπλισμών και πολυεπίπεδης συνεργασίας.

Novibet
