Καμένα Βούρλα: Βρέθηκε μεγάλη φυτεία κάνναβης αξίας 2 εκατ. ευρώ σε δασική περιοχή - Μία σύλληψη

Μεγάλη φυτεία κάνναβης, μέσα στην οποία καλλιεργούνταν περίπου 1.380 δενδρύλλια, εντόπισαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας σε δασική περιοχή στα Καμένα Βούρλα, της Φθιώτιδας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον ακόμη δύο συνεργοί του, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους και την πυκνή βλάστηση για να διαφύγουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το προσδοκώμενο κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης, που καλλιεργούσε την φυτεία, ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχε συγκεντρώσει η Δίωξη Ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε σήμερα επιχείρηση στην δύσβατη περιοχή των Καμένων Βούρλων, όπου εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία, η οποία είχε αναπτυχθεί σε πέντε επίπεδα, συνολικού εμβαδού δυόμισι στρεμμάτων.

Στο εσωτερικό της φυτείας βρέθηκαν συνολικά 1.383 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ η εγκατάσταση διέθετε πλήρη αυτονομία, καθώς το πότισμα γινόταν με υπέργειο και υπόγειο λάστιχο, συνολικού μήκους τεσσάρων χιλιομέτρων.

Το δίκτυο τροφοδοτούνταν από δύο αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού κατασκευασμένες από κορμούς και νάιλον, οι οποίες μάζευαν νερό από γειτονικό ρέμα της χαράδρας.

Σε κοντινή απόσταση από τους χώρους καλλιέργειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοσχέδιο παράπηγμα που λειτουργούσε ως κουζίνα, καθώς και τέσσερις σκηνές διαμονής καλυμμένες με πράσινο πανί παραλλαγής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.