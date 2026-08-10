ΗΠΑ: 55 εμπορικά πλοία άλλαξαν πορεία στο πλαίσιο του αποκλεισμού του Ιράν

Snapshot 55 εμπορικά πλοία έχουν αλλάξει πορεία λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.

Ο αριθμός των πλοίων που εκτράπηκαν αυξήθηκε κατά δύο σε σχέση με προηγούμενη ενημέρωση.

Πάνω από 20 αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή.

Η ανάπτυξη των πολεμικών πλοίων υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την εφαρμογή του αποκλεισμού. Snapshot powered by AI

Συνολικά 55 εμπορικά πλοία έχουν αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά δύο σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση της CENTCOM, όταν είχε ανακοινωθεί ότι είχαν εκτραπεί από την πορεία τους 53 εμπορικά πλοία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ έχουν πλέον αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και η αυστηρή εφαρμογή του αποκλεισμού.