Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα μείνει κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να δεχθούν τους όρους του Ιράν

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δηλώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν όλους τους όρους του Ιράν.

Το Ιράν θεωρεί τα Στενά του Ορμούζ ως γεωγραφικό πεδίο μάχης και σκοπεύει να τα ελέγχει στρατιωτικά μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον παραβιάζει μια μεταβατική συμφωνία του Ιουνίου.

Το Ιράν και η Μουσκάτ βρίσκονται στα τελικά στάδια συμφωνίας για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα ενεργοποιηθεί μόνο μετά την εκπλήρωση των αμερικανικών όρων. Snapshot powered by AI

Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ έως ότου οι ΗΠΑ αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα Στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας», σημείωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί.

«Το Ορμούζ είναι ένα γεωγραφικό πεδίο μάχης και θα το κρατήσουμε υπό τον έλεγχό μας έως ότου ο εχθρός να αποδεχθεί τους όρους μας», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Νέο μήνυμα Αραγτσί

Το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε (άμεσες) συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για όσο χρονικό διάστημα, η Ουάσινγκτον παραβιάζει μία μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι οι δύο χώρες ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω των διαμεσολαβητών. Ο Αραγτσί επανέλαβε την θέση του Ιράν ότι μία συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση.

Σε σχόλια του, που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοΐας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις ΗΠΑ, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για τη ναυσιπλοΐα.