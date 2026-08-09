Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

Snapshot Δύο αεροσκάφη, ένα A320 της Jetstar και ένα Boeing 777 της Qatar Airways, απέφυγαν σύγκρουση στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου του Σίδνεϊ μετά από απότομο φρενάρισμα του A320.

Τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος του A320 κατά το απότομο φρενάρισμα, ενώ υπήρξαν ζημιές στο μπροστινό σύστημα προσγείωσης του Boeing και στο ρυμουλκό.

Η έρευνα δείχνει ότι το όχημα που ρυμουλκούσε το Boeing δεν ακολούθησε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστραλίας συλλέγουν στοιχεία από τα αεροσκάφη, τους ελεγκτές και το προσωπικό, ενώ ζητούν βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες.

Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Snapshot powered by AI

Οι ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας των μεταφορών της Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα μετά την αποφυγή σήμερα το πρωί μιας παρά λίγο σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο επιβατηγά αεροπλάνα στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, από την οποία προκλήθηκε ωστόσο ένας τραυματισμός.

Ένα A320 της εταιρείας χαμηλού κόστους Jetstar που κινείτο με σκοπό να απογειωθεί για εσωτερική πτήση αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει ένα Boeing 777 της Qatar Airways που ρυμουλκείτο, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας των Μεταφορών (Australian Transport Safety Bureau).

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τα δύο αεροσκάφη στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του πλέον πολυσύχναστου αεροδρομίου της Αυστραλίας, με το Boeing να δείχνει να βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στη δεξιά πλευρά του Airbus.

Ένα μέλος του πληρώματος του A320 τραυματίστηκε και ζημιές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στο μπροστινό σύστημα προσγείωσης του B-777 και του ρυμουλκού αεροσκαφών, μετά το απότομο φρενάρισμα των δύο αεροπλάνων, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών.

Η Jetstar διευκρίνισε ότι ο υπάλληλός της που τραυματίστηκε μετακινείτο στην καμπίνα την ώρα του φρεναρίσματος. Αυτόν τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

«Το αεροπλάνο μας ακολουθούσε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας όταν οι πιλότοι αναγκάστηκαν να φρενάρουν σταθερά αφού ένα άλλο αεροπλάνο εμφανίστηκε πολύ κοντά», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, το όχημα που ρυμουλκούσε το Boeing φέρεται να μην ακολούθησε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, διευκρίνισε στο AFP αξιωματούχος ενήμερος για την έρευνα που διεξάγεται, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ασφάλειας των μεταφορών της Αυστραλίας σημείωσαν ότι συλλέγουν στοιχεία από τα δύο αεροπλάνα όπως και από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και υποβάλλουν ερωτήσεις στο προσωπικό που εμπλέκεται.

Επίσης απηύθυναν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες σε αναζήτηση βίντεο που μπορεί ενδεχομένως να έχουν τραβηχτεί. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τον οργανισμό που επιβλέπει τον αεροπορικό τομέα.