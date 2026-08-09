Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

Έρευνα για το περιστατικό διεξάγουν οι αρχές

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο αεροσκάφη, ένα A320 της Jetstar και ένα Boeing 777 της Qatar Airways, απέφυγαν σύγκρουση στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου του Σίδνεϊ μετά από απότομο φρενάρισμα του A320.
  • Τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος του A320 κατά το απότομο φρενάρισμα, ενώ υπήρξαν ζημιές στο μπροστινό σύστημα προσγείωσης του Boeing και στο ρυμουλκό.
  • Η έρευνα δείχνει ότι το όχημα που ρυμουλκούσε το Boeing δεν ακολούθησε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
  • Οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστραλίας συλλέγουν στοιχεία από τα αεροσκάφη, τους ελεγκτές και το προσωπικό, ενώ ζητούν βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες.
  • Το περιστατικό προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ.
Snapshot powered by AI

Οι ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας των μεταφορών της Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα μετά την αποφυγή σήμερα το πρωί μιας παρά λίγο σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο επιβατηγά αεροπλάνα στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, από την οποία προκλήθηκε ωστόσο ένας τραυματισμός.

Ένα A320 της εταιρείας χαμηλού κόστους Jetstar που κινείτο με σκοπό να απογειωθεί για εσωτερική πτήση αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει ένα Boeing 777 της Qatar Airways που ρυμουλκείτο, σύμφωνα με το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας των Μεταφορών (Australian Transport Safety Bureau).

Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τα δύο αεροσκάφη στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του πλέον πολυσύχναστου αεροδρομίου της Αυστραλίας, με το Boeing να δείχνει να βρίσκεται εξαιρετικά κοντά στη δεξιά πλευρά του Airbus.

Ένα μέλος του πληρώματος του A320 τραυματίστηκε και ζημιές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στο μπροστινό σύστημα προσγείωσης του B-777 και του ρυμουλκού αεροσκαφών, μετά το απότομο φρενάρισμα των δύο αεροπλάνων, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών.

Η Jetstar διευκρίνισε ότι ο υπάλληλός της που τραυματίστηκε μετακινείτο στην καμπίνα την ώρα του φρεναρίσματος. Αυτόν τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

«Το αεροπλάνο μας ακολουθούσε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας όταν οι πιλότοι αναγκάστηκαν να φρενάρουν σταθερά αφού ένα άλλο αεροπλάνο εμφανίστηκε πολύ κοντά», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, το όχημα που ρυμουλκούσε το Boeing φέρεται να μην ακολούθησε τις οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, διευκρίνισε στο AFP αξιωματούχος ενήμερος για την έρευνα που διεξάγεται, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ασφάλειας των μεταφορών της Αυστραλίας σημείωσαν ότι συλλέγουν στοιχεία από τα δύο αεροπλάνα όπως και από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και υποβάλλουν ερωτήσεις στο προσωπικό που εμπλέκεται.

Επίσης απηύθυναν έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες σε αναζήτηση βίντεο που μπορεί ενδεχομένως να έχουν τραβηχτεί. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τον οργανισμό που επιβλέπει τον αεροπορικό τομέα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:35ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ορμούζ θα μείνει κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να δεχθούν τους όλους όρους του Ιράν

12:27LIFESTYLE

Η τιτανομαχία Spider-Man και Οδυσσέα στο box office – Σπάνε ταμεία στους κινηματογράφους

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δύο αεροσκάφη γλίτωσαν στο παρά ένα την σύγκρουση στον αεροδιάδρομο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

11:58LIFESTYLE

Μέριλιν Μονρόε: Η άγνωστη συνέντευξη σε Έλληνα δημοσιογράφο – Θα ήθελα να είχα γεννηθεί στην Ελλάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σήμα κινδύνου από την Ουάσινγκτον για τα αποθέματα όπλων και πυραύλων – Μειώθηκαν έως 65% οι διαθέσιμοι Patriot

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για συμφωνία» - Σκληροί όροι του Ιράν για το άνοιγμα του Ορμούζ

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Το φυτό που εισήλθε στην Ισπανία ως διακοσμητικό τη δεκαετία του '50: Τώρα, «καταβροχθίζει» δρόμους

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:30LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στο νησί Μπόρα Μπόρα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco

10:00TRAVEL

Το National Geographic αποθεώνει το «μικρό αδελφάκι» της Σαντορίνης – Το κρυμμένο μυστικό της Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι Ρομά με τα πατίνια παρίσταναν τα ερωτευμένα ζευγάρια και «χτυπούσαν» επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας – Αποκαλυπτικά βίντεο του Newsbomb

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν σήμερα την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη 

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για φωτιές: Red Code για Αττική και άλλες πέντε περιοχές

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Καταλήγει στην απόφαση να ανακοινώσει νέο κόμμα τον Σεπτέμβριο 

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε άγρια από ασθενή – Την πέταξε πάνω σε πόρτα, σύμφωνα με καταγγελία

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Δούναβης: Η ξηρασία «αποκαλύπτει» τα 200 πλοία του στόλου του Χίτλερ – Τα είχαν βουλιάξει οι Ναζί για να καθυστερήσουν τους Σοβιετικούς 

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Ελικόπτερο προσγειώνεται στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Έκλειψη Ηλίου: Πλησιάζει το σπάνιο φαινόμενο που θα είναι ορατό από την Ευρώπη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Στον Εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης beach bar μετά τον θάνατο 4χρονου σε πισίνα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απατεώνες χρησιμοποίησαν AI για να μιμηθούν τη φωνή μητέρας – Έβαλαν παιδί να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τα vouchers των €200 - Οι δικαιούχοι και οι προορισμοί

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια μεγάλη πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα εδώ και 36 χρόνια

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση στον Τραμπ να αποτρέψει την εκτέλεση Ιρανού πρωταθλητή του kickboxing: «Σώσε την ζωή του»

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο νέοι αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν στην Αττική από τον Νίκο Χαρδαλιά – Δείτε τα ονόματα

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Ο μπάρμαν του beach bar βούτηξε για να σώσει τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα - Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν αιτήσεις σήμερα (9/8) - Έως 600 ευρώ η ενίσχυση

11:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ζωή των WAGs πίσω από τη λάμψη: Οι θυσίες, η πίεση και τα σκάνδαλα στο πλευρό των σταρ του ποδοσφαίρου - «Χάνεις τον εαυτό σου»

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση της Delta: «Υπάρχει καπνός στο πιλοτήριο, εκκενώστε άμεσα»

19:37ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης ο εορτασμός του θαύματος της κατάσβεσης της φωτιάς στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ