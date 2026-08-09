WAGs: Η σκοτεινή πλευρά της ζωής των συζύγων των σταρ του ποδοσφαίρου: Θυσίες, πίεση και σκάνδαλα

Snapshot Οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών αντιμετωπίζουν σημαντικές θυσίες, πίεση δημόσιας εικόνας και ψυχική ανθεκτικότητα, που συχνά παραβλέπονται από συλλόγους και φιλάθλους.

Υποφέρουν από παρενόχληση, απιστίες, διαδικτυακό bullying και περιπτώσεις deepfake πορνογραφικού περιεχομένου.

Ασκούν ουσιαστικό ρόλο στην ψυχολογική στήριξη των ποδοσφαιριστών, ειδικά σε περιόδους τραυματισμών και προσωπικών κρίσεων.

Οι WAGs ζητούν αναγνώριση και πρόσβαση σε συμβουλευτική υποστήριξη που θα καλύπτεται από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

Η ζωή τους χαρακτηρίζεται από έλλειψη ιδιωτικότητας, κοινωνικές εντάσεις και ανάγκη διαχείρισης της πίεσης να διατηρούν μια τέλεια εικόνα. Snapshot powered by AI

Για χρόνια, οι γυναίκες των αστεριών του ποδοσφαιριστών, οι διάσημες WAGs, αποτελούσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Πολυτελή ρούχα, πάρτι, ταξίδια και μια ζωή διαρκώς στραμμένη στα φώτα της δημοσιότητας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, μια νέα έρευνα επιχειρεί να καταγράψει τι πραγματικά σημαίνει να είσαι η σύζυγος ή η σύντροφος ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Επτά γυναίκες μίλησαν για τις θυσίες που έκαναν για την καριέρα των συντρόφων τους, την πίεση της δημόσιας εικόνας, τις απιστίες και την παρενόχληση, αλλά και για τον ρόλο που αναλαμβάνουν όταν ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται αντιμέτωπος με τραυματισμούς, απογοητεύσεις ή προσωπικές κρίσεις.

Οι μαρτυρίες τους αμφισβητούν την εύκολη εικόνα της «προνομιούχας WAG» και θέτουν ένα διαφορετικό ερώτημα: πόσο πραγματικά κοστίζει η ζωή στο πλευρό ενός αστέρα του ποδοσφαίρου;

Οι γκαρνταρόμπες τους, γεμάτες δημιουργίες διάσημων σχεδιαστών, αξίζουν εκατομμύρια, ενώ η έφεσή τους στα πάρτι -και σε μια γενναία δόση δράματος- έχει γίνει σχεδόν θρυλική.

Τώρα, μια μικρή ομάδα WAGs, δηλαδή συζύγων και συντρόφων κορυφαίων ποδοσφαιριστών, αποκαλύπτει πτυχές της ζωής της στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής έρευνας που εξετάζει τον αντίκτυπο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των συντρόφων τους στην οικογενειακή ζωή, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που οι ίδιες διαδραματίζουν στην αθλητική τους πορεία.

Από τότε που η σειρά του ITV «Footballers' Wives» έριξε, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια άκρως προκλητική ματιά στις ζήλιες, τις αντιπαλότητες και τα σεξουαλικά σκάνδαλα των ποδοσφαιρικών αστέρων και των λαμπερών συντρόφων τους, το βρετανικό κοινό παραμένει γοητευμένο από τη ζωή των ηρώων του ποδοσφαίρου εκτός γηπέδων – και ιδιαίτερα από τις εντυπωσιακές, πάντα περιποιημένες συντρόφους τους.

Και η πραγματικότητα είναι εξίσου πολύχρωμη και σκανδαλώδης όσο θα περίμενε κανείς: από τα ξέφρενα περιστατικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στο Μπάντεν-Μπάντεν της Γερμανίας έως τη διαβόητη δικαστική διαμάχη «Wagatha Christie» ανάμεσα στην Κόλιν Ρούνεϊ και τη Ρεμπέκα Βάρντι.

Οι γυναίκες πίσω από τους ποδοσφαιριστές

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Qualitative Research in Sport, Exercise & Health,μίλησαν αναλυτικά σε αθλητικούς ψυχολόγους του Leeds Beckett University υπό τον όρο της ανωνυμίας. Περιέγραψαν τις θυσίες που έχουν κάνει για την καριέρα των συντρόφων τους, αλλά και την ψυχική ανθεκτικότητα που απαιτείται για να αντεπεξέλθουν στη ζωή ως WAG.

Μιλούν για την προσπάθεια να αντιμετωπίσουν άλλες γυναίκες που πλησιάζουν τους συντρόφους τους, για το σκληρό διαδικτυακό bullying και τα κακόβουλα σχόλια στα social media, αλλά ακόμη και για περιπτώσεις στις οποίες βρέθηκαν θύματα deepfake πορνογραφικού περιεχομένου.

Στην καρδιά της, πάντως, η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι WAGs θεωρούν πως δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει -ούτε από τους ίδιους τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους ούτε από τους φιλάθλους- για τον διακριτικό αλλά ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν, βοηθώντας τους κορυφαίους παίκτες να παραμένουν συγκεντρωμένοι και μακριά από κακοτοπιές.

Μάλιστα, η έρευνα υποστηρίζει ότι οι γυναίκες αυτές θα έπρεπε ακόμη και να έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική υποστήριξη, με το κόστος να καλύπτεται από τους συλλόγους, λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής θέσης στην οποία βρίσκονται.

Η ομάδα των ακαδημαϊκών πήρε συνεντεύξεις από επτά γυναίκες, ηλικίας από 23 έως 34 ετών, οι σύντροφοι ή σύζυγοι των οποίων είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Στις πέντε περιπτώσεις, τα ζευγάρια είχαν αποκτήσει παιδιά, ενώ όλες βρίσκονταν στη σχέση τους από τέσσερα έως 16 χρόνια.

Τρεις από τους ποδοσφαιριστές ήταν νυν ή πρώην αστέρες της Premier League. Πέντε αγωνίζονταν στην Αγγλία, ένας στην Αυστραλία και ένας ακόμη στις ΗΠΑ.

«Κοπέλες έπεφταν πάνω του μπροστά μου»

Οι ποδοσφαιριστές έχουν εδώ και χρόνια τη φήμη ότι διατηρούν πολλές ερωτικές σχέσεις. Οι WAGs, ωστόσο, περιέγραψαν την απογοήτευση και τον εκνευρισμό τους για το γεγονός ότι άλλες γυναίκες παρεμβαίνουν στην κοινωνική τους ζωή και στις σχέσεις τους.

Μία από τις γυναίκες θυμήθηκε: «Βγαίναμε έξω, διασκεδάζαμε, αλλά μετά κοπέλες έπεφταν πάνω του μπροστά μου. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν πήγε στην Premier League. Εγώ στεκόμουν εκεί και σκεφτόμουν: “Η σύζυγος είναι εδώ”. Ξέρω κοπέλες που κοιμούνται με ποδοσφαιριστές και μετά τους παίρνουν τα ρολόγια ή ζητούν χρήματα για να μη μιλήσουν στις συζύγους τους».

Μια άλλη αποκάλυψε: «Μου είχαν στείλει μια φωτογραφία με το πίσω μέρος του κεφαλιού κάποιου που φιλούσε μια κοπέλα και μου είπαν: “Είδες τι κάνει;”. Του την έδειξα. Δεν ήταν εκείνος, αλλά έμαθα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να δημιουργήσουν αναστάτωση».

Μια τρίτη περιέγραψε το σοκ όταν ανακάλυψε ότι άγνωστοι είχαν δημιουργήσει, χωρίς τη συγκατάθεσή της, ιστοσελίδα με πορνογραφικό περιεχόμενο στο όνομά της, χρησιμοποιώντας παραποιημένες εικόνες και βίντεο.

«Με έκανε να νιώσω τόσο άβολα, που δεν ήθελα να πηγαίνω στους αγώνες, φοβούμενη ότι ο κόσμος θα πίστευε πως είχε δει βίντεό μου να κάνω ποιος ξέρει τι. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο ούτε για εκείνον. Ήμουν πραγματικά πολύ αναστατωμένη».

Η πίεση να δείχνουν πάντα τέλειες

Οι γυναίκες μίλησαν επίσης για την πίεση που αισθάνονταν να δείχνουν πάντα όμορφες και περιποιημένες μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Κάποιες δέχθηκαν ακόμη και απειλές κατά της ζωής τους, ενώ άλλες έγιναν στόχος διαδικτυακών επιθέσεων για την εμφάνισή τους.

Μία από αυτές είπε: «Χάνεις τον εαυτό σου. Βλέπεις όλες τις άλλες συζύγους και συντρόφους να κάνουν αισθητικές επεμβάσεις και σκέφτεσαι: “Μήπως πρέπει να κάνω κι εγώ;”. Όσο μεγαλώνω, όμως, σκέφτομαι: “Ποιον προσπαθώ να εντυπωσιάσω;”. Το να είσαι γυναίκα είναι δύσκολο, αλλά όταν είσαι σύντροφος ενός ποδοσφαιριστή υπάρχει, χωρίς αμφιβολία, μια επιπλέον πίεση».

Η ελάχιστη ιδιωτικότητα που απολάμβαναν λόγω της δημοσιότητάς τους, ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα του ποδοσφαίρου, είχε επίσης «φρικτές» συνέπειες.

Μία περιέγραψε πώς φωτογραφήθηκε ενώ έκανε τα ψώνια της στο σούπερ μάρκετ. Μια άλλη φωτογραφήθηκε σε παραλία λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού της.

«Έμοιαζα με φάλαινα, ήμουν άσπρη σαν φάντασμα και την επόμενη μέρα η φωτογραφία μου ήταν στο διαδίκτυο… και μετά διάβαζες τα [κακόβουλα] σχόλια», θυμήθηκε.

Οι προδοσίες που κλονίζουν την εμπιστοσύνη

Οι περισσότερες είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εμπιστοσύνης, αφού άνθρωποι είχαν πουλήσει ιστορίες από την προσωπική τους ζωή. Μία μάλιστα περιέγραψε πώς μια προσωρινή νταντά «μας έκλεψε» και «πήρε τα πάντα».

«Το δαχτυλίδι των αρραβώνων μου, τις τσάντες μου, όλα μου τα παπούτσια», είπε η WAG. «Δεν θα άφηνα ποτέ ξανά κάποιον να εργάζεται μέσα στο σπίτι μου».

Οι περισσότερες συμφώνησαν ότι οι άλλες WAGs «γίνονται η οικογένειά σου», ιδιαίτερα όταν μετακομίζεις σε έναν καινούργιο τόπο. Άλλες, ωστόσο, περιέγραψαν εντάσεις και διαχωρισμούς μεταξύ των συντρόφων των ποδοσφαιριστών και, σε μία περίπτωση, την απομόνωση που βίωσε από «μια ομάδα Ισπανίδων» σε δείπνο της Premier League.

«Από τις ιστορίες που έχω ακούσει για ξένες συντρόφους και συζύγους, φαίνεται πως είναι αρκετά κλειστές· είναι μόνο μεταξύ τους και κανείς άλλος δεν έχει σημασία».

Όταν ο ποδοσφαιριστής περνά κρίση

Σε μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ζωής των WAGs, οι γυναίκες περιγράφουν επίσης τη μοναξιά που βιώνουν όταν καλούνται να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές συντρόφους τους στις πιο δύσκολες στιγμές τους, όπως σε περιόδους τραυματισμών ή έντονου στρες.

Όλες δήλωσαν ότι οι δικές τους ανάγκες περνούσαν «σε δεύτερη μοίρα», προκειμένου να διατηρήσουν σε καλή κατάσταση την ψυχολογία των συντρόφων τους.

Μία διηγήθηκε ότι, όταν ο σύζυγός της τραυματίστηκε, άρχισε να πίνει και να τζογάρει. Μια άλλη ανέφερε ότι ο σύντροφός της έπινε «ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί την ημέρα».

Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, οι σύλλογοι δεν αναγνώριζαν επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές μπορούσαν να επηρεάσουν την οικογενειακή ζωή.

Μία από τις γυναίκες υποστήριξε ότι το «στίγμα» που συνοδεύει τον χαρακτηρισμό WAG σήμαινε πως δεν θεωρούνταν σημαντικές, ενώ μια άλλη πρόσθεσε ότι ορισμένοι σύλλογοι αντιμετωπίζουν τις συντρόφους ως «επιπλέον δουλειά», από την οποία δεν έχουν οικονομικό όφελος.

Η μελέτη, ωστόσο, διαπίστωσε ότι αυτό δεν ήταν απολύτως ακριβές. Αντίθετα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σύντροφοι διαδραματίζουν «κρίσιμο αλλά υποτιμημένο ρόλο στην ευημερία και την απόδοση των ποδοσφαιριστών».

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