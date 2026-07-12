Έρλινγκ Χάαλαντ: Ποια είναι η 22χρονη σύντροφός του Ιζαμπέλ - «Εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση»

Snapshot Η Ιζαμπέλ Γιόχανσεν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία και μεγαλώνουν μαζί το πρώτο τους παιδί από το 2024.

Η Ιζαμπέλ ήταν επίσης ποδοσφαιρίστρια στην ομάδα Bryne FK πριν αποσυρθεί από το άθλημα.

Η Ιζαμπέλ έκανε την πρώτη κίνηση για να ξεκινήσει τη σχέση τους, στέλνοντας μήνυμα στον Χάαλαντ.

Το ζευγάρι προτιμά έναν ήσυχο τρόπο ζωής και περνάει χρόνο μαζί παίζοντας παιχνίδια όπως το Minecraft στο σπίτι.

Η Ιζαμπέλ υποστηρίζει ενεργά τον Χάαλαντ σε σημαντικούς αγώνες και έχει αναπτύξει καριέρα μοντέλου με συνεργασίες και εμφανίσεις σε περιοδικά. Snapshot powered by AI

«Η Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν ήταν αναμφισβήτητα η πιο εξέχουσα -και ίσως η πιο υποστηρικτική- από τις λεγόμενες WAG (συζύγους και συντρόφους επαγγελματιών αθλητών, Wives and Girlfriends) που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ αυτού του καλοκαιριού» γράφει η Daily Mail συστήνοντας στο ευρύ κοινό τη γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Έρλινγκ Χάαλντ.



Η κοπέλα του Νορβηγού άσου των γηπέδων είναι μαζί του από την παιδική του ηλικία και πλέον μεγαλώνουν μαζί το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι που κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Ιζαμπέλ Γιόχανσεν αποτελεί τη σταθερή παρουσία στο πλευρό του Νορβηγού επιθετικού και είναι μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριές του από την αρχή της καριέρας του, πολύ πριν γίνει ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν πρώτη φορά ως παιδιά στη Νορβηγία, ερωτεύτηκαν και τώρα μεγαλώνουν μαζί το πρώτο τους παιδί.

Η 22χρονη fashionista, η οποία διαθέτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, έχει μοιραστεί πολλές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που προσγειώθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού- και μάλιστα έκλαψε από χαρά όταν είδε τον Χάαλαντ να οδηγεί τη χώρα του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Πέντε πράγματα που δεν γνωρίζαμε για εκείνη:

1. Η Ιζαμπέλ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ γνωρίζονται από παιδιά

Η σχέση τους έχει τις ρίζες της στο Μπρίνε, τη μικρή πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε ο Χάαλαντ και έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις ακαδημίες της τοπικής ομάδας, Bryne FK, καθώς και η Ιζαμπέλ ασχολούνταν με το άθλημα και είχε φιλοδοξίες να προχωρήσει.

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Η Γιόχανσεν και ο Χάαλαντ γνωρίστηκαν ως παιδιά, άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού ωστόσο χρόνια αργότερα. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Σεπτέμβριο του 2025 με τον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK, ο Χάαλαντ αποκάλυψε ότι η Γιόχανσεν έκανε την πρώτη κίνηση.

«Μου έστειλε μήνυμα. Έπαιζε στην ίδια ομάδα με εμένα, τη Μπρίνε», είπε, σύμφωνα με το Goal.com. «Αυτή ήταν που με προσέγγισε πρώτη. Δεν ήμουν εγώ εκεινος που την προσέγγισα». Ο επιθετικός αργότερα παραδέχτηκε σε ένα βίντεο στο YouTube ότι δεν θυμόταν πολλές από τις πρώτες τους αλληλεπιδράσεις. «Θυμάται πολλές φορές ότι με είχε δει όταν ήμασταν νεότεροι, αλλά εγώ όχι», είπε. Η Γιόχανσεν είχε διαφορετική άποψη. «Νομίζω ότι ήταν το πεπρωμένο μας», είπε.

2. Η Ιζαμπέλ Γιόχανσεν ήταν επίσης ποδοσφαιρίστρια

Όπως και ο διάσημος σύντροφός της, η Γιόχανσεν μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο. Έπαιξε για την Bryne FK πριν τελικά αποσυρθεί από το άθλημα. Αναλογιζόμενη τις μέρες που έπαιζε ποδόσφαιρο στο βίντεο του ζευγαριού στο YouTube τον Οκτώβριο του 2025, η Γιόχανσεν παραδέχτηκε ότι η ταχύτητα -κι όχι η δύναμη των ποδιών- ήταν το δυνατό της σημείο.

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«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν η καλύτερη στην ντρίμπλα και τα σχετικά. Ήμουν περισσότερο καλή στην ταχύτητα. Έτρεχα», είπε. «Μου λείπει πολύ». Ο Χάαλαντ πιστεύει ότι το κοινό ποδοσφαιρικό υπόβαθρο έχει ενισχύσει τη σχέση τους. «Έπαιζε ποδόσφαιρο. Γνωριστήκαμε και όλα αυτά. Είναι ωραίο γιατί καταλαβαίνεις το ποδόσφαιρο», εξήγησε.

3. Καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί το 2024

Ο Χάαλαντ και ο Γιόχανσεν καλωσόρισαν τον πρώτο τους γιο τον Δεκέμβριο του 2024. Λίγους μήνες νωρίτερα, ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε ότι περιμένουν παιδί δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο X με μια μπάλα ποδοσφαίρου κρυμμένη κάτω από το πουκάμισό του σαν κοιλίτσα. Έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ένα emoji μωρού και τη λέξη «σύντομα».

Από τότε που καλωσόρισαν τον γιο τους, το ζευγάρι τον έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Χάαλαντ έχει δηλώσει ότι η πατρότητα έχει αλλάξει τη ζωή του με απροσδόκητους τρόπους.

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«Μπορεί να είσαι σωματικά έτοιμος, αλλά πρέπει να είσαι και ψυχικά έτοιμος», δήλωσε στο Associated Press τον Οκτώβριο του 2025. «Και για να είμαι ειλικρινής, μετά το παιδί έχω γίνει ακόμα καλύτερος, επειδή στην πραγματικότητα αποσυνδέομαι από το ποδόσφαιρο περισσότερο από ποτέ».

Πρόσθεσε: «Δεν σκέφτομαι καθόλου το ποδόσφαιρο... Όταν γυρίζω σπίτι, χαλαρώνω ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στον γιο μου».

4. Η Ιζαμπέλ και ο Χάαλαντ προτιμούν ήσυχες νύχτες μαζί

Παρά την παγκόσμια φήμη του Χάαλαντ, το ζευγάρι απολαμβάνει έναν σχετικά διακριτικό τρόπο ζωής. Μιλώντας στο NRK, ο Χάαλαντ αποκάλυψε ότι πολλά από τα αγαπημένα του ραντεβού γίνονται στο σπίτι.

«Μαγειρεύω», είπε. «Αυτό μάλλον θα της φανεί λίγο ενοχλητικό, αλλά της αρέσει να παίζει [παιχνίδια]». Ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι είπε ότι συχνά περνούν τα βράδια παίζοντας Minecraft μαζί, σύμφωνα με το Goal.com . «Έτσι παίζουμε μαζί Minecraft. Χτίζουμε σπίτια και όλα αυτά. Ή πηγαίνουμε σπίτι στο Bryne και παραγγέλνουμε κεμπάπ.»

5. Η Ιζαμπέλ υποστηρίζει τακτικά τον Χάαλαντ σε μεγάλους αγώνες

Αν και η Γιόχανσεν αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, παρακολουθεί συχνά τους μεγαλύτερους αγώνες του Χάαλαντ. Τον Μάιο του 2026, γιόρτασε τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Τσέλσι στο Κύπελλο Αγγλίας κοινοποιώντας φωτογραφίες από το στάδιο Γουέμπλεϊ στο Instagram. «Χρόνια πολλά νικήτρια του Κυπέλλου Αγγλίας! Είμαι τόσο περήφανη », έγραψε . Το ζευγάρι έχει κάνει επίσης περιστασιακές δημόσιες εμφανίσεις μακριά από το ποδόσφαιρο.

Το προφίλ της Γιόχανσεν όπως ήταν αναμενόμενο έχει ενισχυθεί έχει από τότε που η ίδια και ο Χάαλαντ δημοσιοποίησαν τη σχέση τους. Έκτοτε, έχει αναπτύξει μια καριέρα μοντέλου και εμφανίστηκε πρόσφατα στο εξώφυλλο του περιοδικού KK της Νορβηγίας Νωρίτερα είχε συνεργαστεί με την εταιρεία κοσμημάτων Langgard ως πρέσβειρα και εμφανίστηκε σε ένα βίντεο για τη Vogue Scandinavia.

Η Γιόχανσεν λέει ότι επηρεάζεται από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την Γκρέις Κέλι και την Κένταλ Τζένερ όσον αφορά τη μόδα, αλλά παραδέχτηκε ότι το στυλ της έχει αλλάξει από τότε που έγινε μητέρα.