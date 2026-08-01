Άννα Βίσση: Η απρόσμενη συνάντηση με Ελληνίδα θαυμάστρια στο Αμάλφι - Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Snapshot Η Άννα Βίσση βρέθηκε σε διαπές με γιοτ στο Αμάλφι.

Η αποκάλυψη της παρουσίας της έγινε από Ελληνίδα θαυμάστρια και όχι από την ίδια.

Η τραγουδίστρια αντέδρασε με άνεση και χαιρέτησε τη θαυμάστρια που την κατέγραφε.

Το βίντεο της συνάντησης έγινε viral στο TikTok με πολλές αντιδράσεις. Snapshot powered by AI

Η Άννα Βίσση απολαμβάνει τις διακοπές της με γιοτ στο Αμάλφι και η αποκάλυψη δεν έγινε από προσωπική ανάρτηση της τραγουδίστριας στα social media, αλλά από Ελληνίδα θαυμάστρια που την συνάντησε τυχαία και απαθανάτισε

Η Άννα Βίσση, χαλαρή και ευδιάθετη, φαίνεται πως αντιμετώπισε τη στιγμή με άνεση, χαιρετώντας την τουρίστρια που την κατέγραφε με το κινητό, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αμεσότητα και τη ζεστασιά που τη χαρακτηρίζουν στις επαφές της με τον κόσμο.

Το βίντεο έγινε αμέως viral στο Tik Tok με τις αντιδράσεις να πέφτουν βροχή.

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