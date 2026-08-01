Η Κέιτι Πέρι χόρεψε το τραγούδι της με τη Ντούα Λίπα και τρέλανε τους θαυμαστές - Βίντεο

Οι δύο pop stars συμμετείχαν στο viral trend «Watch It Burn» στα παρασκήνια του Sunny Hill Festival, με το βίντεο να κάνει τον γύρο των social media

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Κέιτι Πέρι χόρεψε το τραγούδι της με τη Ντούα Λίπα και τρέλανε τους θαυμαστές - Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Η Κέιτι Πέρι και η Ντούα Λίπα εμφανίστηκαν μαζί στο Sunny Hill Festival και συμμετείχαν στο viral trend «Watch It Burn» στα παρασκήνια.
  • Το βίντεο της κοινής τους εμφάνισης έγινε viral σε Instagram, TikTok και X, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.
  • Οι θαυμαστές σχολίασαν ότι πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση των δύο pop stars μαζί εδώ και χρόνια, χαρακτηρίζοντας την επανένωσή τους πολυαναμενόμενη.
  • Η συμμετοχή τους στο trend ενίσχυσε τη δημοφιλία του και οι δύο τραγουδίστριες απέδειξαν την ικανότητά τους να δημιουργούν ευχάριστες στιγμές εκτός σκηνής.
Snapshot powered by AI

Η Κέιτι Πέρι και η Ντούα Λίπα έκλεψαν τις εντυπώσεις στο Sunny Hill Festival, όχι μόνο με την παρουσία τους στη διοργάνωση, αλλά και με ένα backstage βίντεο που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Οι δύο διεθνείς pop stars εμφανίζονται να συμμετέχουν στη δημοφιλή πρόκληση «Watch It Burn», χορεύοντας μαζί στα παρασκήνια του φεστιβάλ σε ένα χαλαρό και ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύθηκε από την ίδια την Κέιτι Πέρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την τραγουδίστρια να αποκαλεί τη Ντούα Λίπα «sis», στη λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/reel/DbeI9HRzCTC/

Το βίντεο διαδόθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε Instagram, TikTok και X, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών.

Η κοινή τους εμφάνιση προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans, με πολλούς χρήστες των social media να σχολιάζουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που οι δύο τραγουδίστριες εμφανίζονται μαζί δημόσια.

«Katy Perry and Dua Lipa have finally reunited» και «Το reunion που περιμέναμε είναι εδώ» είναι μερικά από τα σχόλια που κυριάρχησαν κάτω από τις αναρτήσεις, ενώ αρκετοί χαρακτήρισαν τη συνεργασία τους στο viral trend ως μία από τις πιο ευχάριστες στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

Το «Watch It Burn» αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή trends των τελευταίων ημερών στα social media και η συμμετοχή της Κέιτι Πέρι και της Ντούα Λίπα έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη διάδοσή του.

Με το χαμόγελο και την ανεπιτήδευτη διάθεσή τους, οι δύο τραγουδίστριες απέδειξαν ότι, ακόμη και μακριά από τη σκηνή, ξέρουν πώς να δημιουργούν στιγμές που γίνονται αμέσως viral.

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