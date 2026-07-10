Ο Τζάστιν Τριντό χορεύει το νέο τραγούδι της Κέιτι Πέρι στο Tik Tok

Ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως είναι fan του νέου τραγουδιού της συντρόφου του, Κέιτι Πέρι.

Από τότε που η 41χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «Watch It Burn» στις 25 Ιουνίου, το single έχει γίνει σταθερό κομμάτι στις live εμφανίσεις της στην Ευρώπη.

Η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στην περιοδεία της «Out of Office», δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο χορεύει το νέο της τραγούδι στη Γερμανία, όπου εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Jazz Open της Στουτγκάρδης την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

«Αρχαία κείμενα λένε ότι αν χοροπηδήσεις σε αυτό το τραγούδι, θα έχεις 1.000 χρόνια καλή τύχη», έγραψε στη λεζάντα.

Στο βίντεο, η Πέρι φαίνεται να χοροπηδά στον ρυθμό του τραγουδιού μαζί με μέλη της ομάδας της. Οι παρατηρητικοί fans, όμως, δεν άργησαν να εντοπίσουν και τον Τζάστιν Τριντό, ο οποίος έκανε ένα αστραπιαίο χορευτικό πέρασμα από το tik tok video της αγαπημένης του.

«Δεν είναι δυνατόν να χοροπηδάει και ο Τριντό», έγραψε ένας fan, συνοδεύοντας το σχόλιό του με emoji που κλαίει από τα γέλια, ενώ ένας άλλος αρκέστηκε να γράψει: «Γλυκούληδες».

Το σύντομο cameo με τον Τριντό ήρθε λίγες ώρες μετά το carousel φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram η Κέιτι Πέρι. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, που περιλάμβανε αρκετές εικόνες από την περιοδεία της, υπήρχε και μια φωτογραφία στην οποία το ζευγάρι φαίνεται να ανταλλάσσει ένα φιλί ενώ αγκαλιάζεται.

https://www.instagram.com/p/DakvSIQETim/

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