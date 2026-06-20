Κέιτι Πέρι: Αστροναύτες, γιγαντιαία σκηνικά και ένα τεράστιο μπουκάλι νερού στην περιοδεία της

Snapshot Η Κέιτι Πέρι ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της περιοδεία με εμφανίσεις σε καλοκαιρινά φεστιβάλ.

Η σκηνική παραγωγή περιλάμβανε θεατρικά σκηνικά, γιγαντιαίες κατασκευές και εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Η τραγουδίστρια παρουσίασε ιδιαίτερα κοστούμια που αντικατοπτρίζουν την χαρακτηριστική pop αισθητική της.

Υπήρξε έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό, με στιγμές όπου η Πέρι βρισκόταν πάνω από τους θεατές μέσα σε διάφανη κατασκευή.

Φωτογραφίες από τα παρασκήνια ανέδειξαν το ομαδικό κλίμα και την προετοιμασία πίσω από τις εμφανίσεις. Snapshot powered by AI

Μία γεύση από την ευρωπαϊκή της περιοδεία έδωσε στου θαυμαστές η Κέιτι Πέρι, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών από πρόσφατη εμφάνισή της στην Ισπανία. Με τη λεζάντα «officially OOO for eurosummer festivals», η ποπ σταρ δήλωσε πως βρίσκεται πλέον σε πλήρη καλοκαιρινή φεστιβαλική διάθεση.

Εντυπωσιακό σκηνικό και θεαματική παραγωγή

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια εμφανίζεται πάνω στη σκηνή με θεατρικά σκηνικά, γιγαντιαίες κατασκευές που παραπέμπουν σε κινητό τηλέφωνο και ένα τεράστιο μπουκάλι νερού, αλλά και εντυπωσιακά οπτικά εφέ που κυριάρχησαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Katy Perry stuns crowd surfing in a giant water bottle at O Son Do Camiño festival. https://t.co/M0OZfZGWUk — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2026

Μόδα, χιούμορ και pop αισθητική

Ξεχωριστή θέση στο φωτογραφικό άλμπουμ έχουν τα κοστούμια της βραδιάς. Η Πέρι εμφανίζεται τόσο με ένα λευκό πουκάμισο με το σύνθημα «I AM NOT A ROBOT» όσο και με ένα πιο παιχνιδιάρικο σκηνικό σύνολο, παραμένοντας πιστή στη χαρακτηριστική pop αισθητική που τη συνοδεύει εδώ και χρόνια.

https://www.instagram.com/p/DZxU2X8lAiT/

Αλληλεπίδραση με το κοινό

Από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές ήταν η επαφή της με τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στον χώρο της συναυλίας.

Σε μία από τις εικόνες, η τραγουδίστρια διακρίνεται μέσα σε μία διάφανη κυλινδρική κατασκευή πάνω από το κοινό, ενώ σε άλλες φωτογραφίες αποτυπώνεται η έντονη ενέργεια και ο ενθουσιασμός των παρευρισκόμενων.

Στιγμιότυπο από την εμφάνιση της Κέιτι Πέρι

Παρασκήνια και στιγμές με την ομάδα της

Στις φωτογραφίε ςπου μοιράστηκε στο Instagram περιλεμβάνεται επίσης ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια, με την Πέρι να ποζάρει μαζί με χορευτές και συνεργάτες λίγο πριν ή μετά την εμφάνιση, αναδεικνύοντας το ομαδικό κλίμα που επικρατεί πίσω από τη μεγάλη παραγωγή.

Το ευρωπαϊκό καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε

Με την ανάρτησή της, η διάσημη τραγουδίστρια δείχνει έτοιμη για μια σειρά καλοκαιρινών εμφανίσεων σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος της παραγωγής, αλλά και την αισιοδοξία με την οποία ξεκινά το φετινό συναυλιακό της καλοκαίρι.

Διαβάστε επίσης