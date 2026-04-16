Υπόθεση Katy Perry:«Τώρα θα επουλώσω τα τραύματά μου» δήλωσε η Ruby Rose μετά την επίσημη καταγγελία

Οι Αστυνομικές Αρχές της Αυστραλίας εξέδωσαν ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη έρευνας για την καταγγελία της Rube Rose, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από την Katy Perry το 2010 σε νυχτερινό κέντρο της Μελβούρνης,

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η ηθοποιός του «Orange is the new Black» κατηγόρησε μέσω social media τη διάσημη τραγουδίστρια για σεξουαλική επίθεση, με την Katy Perry να διαψεύδει τις κατηγορίες.

Η Αστυνομία της Βικτώριας επιβεβαίωσε στο CNN ότι αξιωματικοί της ομάδας διερεύνησης σεξουαλικών αδικημάτων και κακοποίησης ανηλίκων της Μελβούρνης (SOCIT) εξετάζουν την καταγγελία, η οποία φέρεται να αφορά περιστατικό στο κέντρο της πόλης.

Οι Αρχές αρνήθηκαν να προβούν σε περαιτέρω σχόλια, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά της, η Perry έχει διαψεύσει τις κατηγορίες μέσω εκπροσώπου της, ο οποίος δήλωσε στο CNN — πριν γίνει γνωστή η έναρξη της έρευνας — ότι οι ισχυρισμοί της Rose είναι «κατηγορηματικά ψευδείς» και «επικίνδυνα, ανεύθυνα ψέματα».

https://www.instagram.com/reel/DXMI4u1AM1r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Η Katy Perry με κακοποίησε σεξουαλικά στο Spice Market nightclub στη Μελβούρνη. Ποιος νοιάζεται για το τι πιστεύει», έγραψε η Rose σε ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί.

Αρχικά, η Rose είχε δηλώσει μέσω social media ότι δεν ενδιαφερόταν να καταθέσει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Ωστόσο, την Τρίτη ανέφερε ότι τελικά αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία και, για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί πλέον να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση.

«Πρόκειται για μια τυπική απαίτηση της αστυνομίας και, από πολλές απόψεις, είναι ανακουφιστικό», έγραψε, προσθέτοντας: «τώρα μπορώ να ξεκινήσω τη διαδικασία της επούλωσης».

