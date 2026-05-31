Ανήλικος αιγυπτιακής καταγωγής εξαφανίστηκε από δομή ασυνόδευτων στην Αθήνα

Ένας 15χρονος αιγυπτιακής καταγωγής εξαφανίστηκε την Παρασκευή 29 Μαΐου, τις βραδινές ώρες, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αχμέντ Χουσσεΐν, 15 ετών, έχει ύψος 1.80μ., κανονικό βάρος, καστανά μάτια και σγουρά μαύρα μαλλιά με ξανθές ανταύγειες. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ καπέλο, μαύρο σορτς, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρες σαγιονάρες και μία μαύρη σχολική τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

