Η ελληνική «Μοναστηριακή Κουζίνα» μάγεψε Τορίνο και Μιλάνο - Γαστρονομικές εκδηλώσεις από ΕΟΤ

Ιταλοί tour operators και δημοσιογράφοι δοκίμασαν και δήλωσαν ενθουσιασμένοι

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

  • Ο ΕΟΤ Ιταλίας και η Aldemar Resorts διοργάνωσαν γαστρονομικές εκδηλώσεις στο Τορίνο και το Μιλάνο για την προβολή της ελληνικής κουζίνας.
  • Το concept «Sympossio» παρουσίασε φέτος τη «Μοναστηριακή Κουζίνα» μέσω διαδραστικών σεμιναρίων μαγειρικής με έμπειρους chefs.
  • Οι συμμετέχοντες δημιούργησαν μενού τριών πιάτων με αγνά ελληνικά προϊόντα, ολοκληρώνοντας με παραδοσιακούς λουκουμάδες και παγωτό.
  • Η πρωτοβουλία στόχευε στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας ως παράγοντα προσέλκυσης τουριστών στην Ελλάδα.
  • Ιταλοί tour operators και δημοσιογράφοι εξέφρασαν θετική ανταπόκριση στη βιωματική εμπειρία της ελληνικής κουζίνας.
Στην καρδιά της ιταλικής γαστρονομίας, στο Τορίνο και το Μιλάνο, ταξίδεψαν οι αυθεντικές γεύσεις της Ελλάδας μέσα από δύο στοχευμένες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας σε συνεργασία με την Aldemar Resorts. Στόχος της δυναμικής αυτής πρωτοβουλίας ήταν η ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας ως βασικού πυλώνα για την προσέλκυση νέων τουριστικών ροών προς τη χώρα μας.

Το γαστρονομικό αυτό ταξίδι βασίστηκε στο πρωτοποριακό concept «Sympossio», έναν θεσμό που έχει αναπτύξει με επιτυχία η Aldemar Resorts για την προβολή της ελληνικής κουζίνας στο εξωτερικό. Φέτος, κεντρικό θέμα ήταν η «Μοναστηριακή Κουζίνα». Η αρχή έγινε στις 19 Μαΐου στο Τορίνο (σχολή Studio Food 33) και η αυλαία έπεσε στις 21 Μαΐου στο Μιλάνο (Food Genius Academy), με διαδραστικά σεμινάρια μαγειρικής (cooking classes). Υπό τις οδηγίες των έμπειρων chefs της Aldemar, οι καλεσμένοι δημιούργησαν ένα μενού τριών πιάτων με αγνά ελληνικά προϊόντα, το οποίο ολοκληρώθηκε γλυκά με παραδοσιακούς λουκουμάδες και παγωτό.

Η «Μοναστηριακή κουζίνα» μάγεψε την Ιταλία

Πριν στρωθεί το τραπέζι, τη φιλοσοφία της δράσης παρουσίασαν η Προϊσταμένη του ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου, και η Διευθύντρια Πωλήσεων της Aldemar Resorts, Μάντυ Καλλιοντζή, ενώ το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι της Aegean Airlines που στηρίζει σταθερά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Οι Ιταλοί tour operators και δημοσιογράφοι του ταξιδιωτικού ρεπορτάζ που συμμετείχαν, δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τη βιωματική αυτή εμπειρία, γνωρίζοντας σε βάθος την ποιότητα της ελληνικής κουζίνας.

