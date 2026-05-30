«Σεισμός» στο Παρίσι για την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ από την Παρί Σεν Ζερμέν – Εικόνες & βίντεο
Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Παρίσι για το back–to–back της ομάδας του Λουίς Ενρίκε
Η Παρί Σεν Ζερμέν το έκανε ξανά! Τα «χρυσά παιδιά» του Λουίς Ενρίκε επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι (4–3), μετά το ισόπαλο 1–1 σε κανονική διάρκεια και παράταση και διατήρησαν τον τίτλο των πρωταθλητών Ευρώπης.
Οι φίλοι της Παρί που δεν κατάφεραν να ζήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, συγκεντρώθηκαν στο «Παρκ ντε Πρενς» και παρακολούθησαν από εκεί τη σπουδαία αναμέτρηση.
Μετά την άστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκάμπριελ, επικράτησε ένας χαμός στις κερκίδες του γηπέδου αλλά και σε όλη την πρωτεύουσα, με τους Γάλλους να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου Τσάμπιονς Λιγκ.
LIVE εικόνα από το Παρίσι:
