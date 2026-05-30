Χάος στη Ρώμη: 30 άλογα δραπέτευσαν και έτρεχαν σε κεντρική λεωφόρο – Πέντε τραυματίες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους της Ρώμης, όταν περίπου τριάντα άλογα των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων ξέφυγαν από τον έλεγχο και άρχισαν να τρέχουν σε κεντρική λεωφόρο. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι στην προσπάθειά τους να ακινητοποιήσουν τα έντρομα ζώα.

Τα άλογα βρίσκονταν στα ιστορικά λουτρά του Καρακάλα, καθώς επρόκειτο να συμμετάσχουν στην επερχόμενη στρατιωτική παρέλαση της Τρίτης για την εθνική εορτή της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, μια ξαφνική έκρηξη από βεγγαλικά τα τρόμαξε, με αποτέλεσμα να σπάσουν τον χώρο φύλαξης και να αρχίσουν να καλπάζουν ανεξέλεγκτα στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

Στην επιχείρηση για την ακινητοποίησή τους τραυματίστηκαν τρεις στρατιωτικοί και δύο αστυνομικοί (μια γυναίκα και ένας αστυφύλακας). Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ευτυχώς να απειλείται η ζωή τους. Παράλληλα, η ξέφρενη πορεία των ζώων προκάλεσε υλικές ζημιές σε πλήθος σταθμευμένων και διερχόμενων οχημάτων, αφήνοντας πολλούς οδηγούς σε κατάσταση σοκ. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες ώρας, τα άλογα συγκεντρώθηκαν και πάλι σε ασφαλές σημείο, ωστόσο, όπως ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές, ένα από αυτά τραυματίστηκε τόσο σοβαρά που χρειάστηκε να του γίνει ευθανασία.