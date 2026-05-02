Το άλογο των 60 εκατομμυρίων ετών καλπάζει ξανά ελεύθερο στις στέπες της Ασίας

Η Κίνα φιλοξενεί πλέον το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού των Przewalski – Οι καινοτόμες μέθοδοι ένταξης στη φύση και η γενετική σημασία του είδους

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

  • Η Κίνα φιλοξενεί το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού των άγρι αλόγων Przewalski, με 900 άτομα που ζουν αυτόνομα.
  • Το πρόγραμμα επιστροφής των άγριων αλόγων ξεκίνησε το 1986 και έχει πετύχει σημαντική αναγέννηση του είδους μετά την εξαφάνισή του από την άγρια φύση της Κίνας το 1985.
  • Το Κέντρο Προστασίας Απειλούμενων Ζώων της Γκανσού εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους «χαλαρής μεταφοράς» και σταδιακής επανένταξης στη φύση για την προστασία των αλόγων.
  • Ο πληθυσμός των αλόγων αυξάνεται με στόχο τη δημιουργία υγιούς και αυτόνομου πληθυσμού με σταθερή γενεαλογική διαδοχή.
  • Το άλογο Przewalski αποτελεί σημαντική γενετική πηγή για την οικογένεια των ιπποειδών, καθώς είναι το τελευταίο μη εξημερωμένο άλογο στον πλανήτη.
Στην Κίνα, τόσο στη γη όσο και στην παράδοση, το 2026 είναι η «Χρονιά του Αλόγου». Η συγκυρία συμπίπτει με μια ιστορική επέτειο: τα 40 χρόνια από την έναρξη του Προγράμματος Επιστροφής Αγρίων Αλόγων, μιας από τις πρώτες και πιο επιτυχημένες προσπάθειες διατήρησης της χώρας.

Από το 1986, το πρόγραμμα εστιάζει στην αναπαραγωγή και προστασία του περίφημου αλόγου Przewalski στις αχανείς στέπες της Κίνας. Τα επίσημα στοιχεία για το 2025 αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή επιτυχία: ο πληθυσμός των άγριων αλόγων αριθμεί πλέον 900 άτομα και αναπτύσσεται αυτόνομα. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, το οποίο αποτελεί το τελευταίο μη εξημερωμένο είδος αλόγου στον πλανήτη.

Από την εξαφάνιση στην αναγέννηση

Το 1985, το άλογο Przewalski θεωρούνταν εξαφανισμένο από την άγρια φύση της Κίνας. Η σημερινή αναγέννηση του είδους ξεκίνησε από ελάχιστα ζώα που φιλοξενούνταν σε ζωολογικούς κήπους και κέντρα αναπαραγωγής της Ευρώπης. Σήμερα, το σπάνιο αυτό ζώο αποτελεί εμβληματικό σύμβολο της οικολογικής αποκατάστασης, ενώ ενέπνευσε ακόμα και τη δημιουργία του «Chengcheng», της επίσημης μασκότ για το εορταστικό γκαλά του κινεζικού νέου έτους.

Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει στο Φυσικό Καταφύγιο της Δυτικής Λίμνης Ντουνχουάνγκ, στην επαρχία Γκανσού. Στην περιοχή που στην αρχαιότητα ήταν γνωστή ως «Πύλη του Ιάδη», 200 άλογα περιπλανώνται ελεύθερα σε 28 αγέλες.

Καινοτόμες μέθοδοι μεταφοράς και ένταξης

Η ενίσχυση του πληθυσμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πρωτοποριακές μεθόδους του Κέντρου Προστασίας Απειλούμενων Ζώων της Γκανσού. Αντί για την παραδοσιακή μέθοδο της αναισθησίας και του περιορισμού σε κλουβιά –που συχνά οδηγούσε σε απώλειες–, οι επιστήμονες υιοθέτησαν τη «χαλαρή μεταφορά». Τα ζώα μεταφέρονται σε χώρους που τους επιτρέπουν ελευθερία κινήσεων, διανύοντας αποστάσεις που ξεπερνούν τα 900 χιλιόμετρα μέχρι το καταφύγιο.

Μετά την άφιξή τους, ακολουθεί μια κρίσιμη περίοδος εγκλιματισμού, όπου τα άλογα επανεκπαιδεύονται στην αναζήτηση τροφής στη φύση, με τη σταδιακή διακοπή της παροχής τροφής από τον άνθρωπο.

Το βλέμμα στο μέλλον

«Για το 2026 αναμένουμε τη γέννηση περίπου έξι πουλαριών. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός υγιούς πληθυσμού με σταθερή διαδοχή γενεών», δήλωσε ο Wang Hongjun, επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης άγριας ζωής του κέντρου.

Επιπλέον αποθέματα στο Σιντζιάνγκ, την Εσωτερική Μογγολία και τη Νινγκσιά φιλοξενούν πλέον αυτοσυντηρούμενους πληθυσμούς. Το άλογο Przewalski, κουβαλώντας 60 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, παραμένει μια ανεκτίμητη πηγή γενετικής γνώσης για την οικογένεια των ιπποειδών, καθώς όλα τα υπόλοιπα άγρια ιπποειδή είναι είτε όνοι είτε ζέβρες.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

