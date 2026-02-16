«Άλογο που κλαίει»: Το λάθος ενός εργαζόμενου στην Κίνα δημιούργησε ένα bestseller παιχνίδι

Τα διάσημα αλογάκια δημιουργήθηκαν κατά λάθος, όταν εργαζόμενος έραψε ανάποδα το χαμόγελό τους.

Ένα αλογάκι με συνοφρυωμένο πρόσωπο έχει γίνει viral bestseller εν όψει των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος, το έτος του αλόγου στην Κίνα.

Το λυπημένο αλογάκι κατασκευάστηκε κατά λάθος, όταν ένας εργάτης έραψε το χαμόγελο ανάποδα, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Happy Sister στην ανατολική πόλη Yiwu στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Zhang Huoqing περίμενε να πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη που αγόρασε το παιχνίδι, αλλά μετά την κυκλοφορία της εικόνας του στο διαδίκτυο, το άλογο άρχισε να εξαντλείται.

https://www.instagram.com/p/DUu3Xy_FmMO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Zhang είπε ότι η μελαγχολική έκφραση του ζώου βρήκε απήχηση στους νέους εργαζόμενους στην Κίνα.

«Σε πολλούς πελάτες αρέσει και λένε ότι έχει νόημα: ότι ταιριάζει με το πνεύμα των σημερινών σκλάβων των εταιρειών», είπε η Zhang.

«Αυτό το άλογο που κλαίει ταιριάζει πραγματικά με την πραγματικότητα των σύγχρονων εργαζομένων», πρόσθεσε.

«Οι άνθρωποι αστειεύονταν ότι το άλογο που κλαίει είναι το πώς φαίνεσαι στη δουλειά, ενώ το χαμογελαστό είναι το πώς φαίνεσαι μετά τη δουλειά».

Το εργοστάσιο της Zhang αύξησε την παραγωγή για να καλύψει τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης από άλλες χώρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ένας αγοραστής, γνωστός στο διαδίκτυο ως Tuan Tuan Mami, δήλωσε, σύμφωνα με τη South China Morning Post: «Αυτό το μικρό άλογο φαίνεται τόσο λυπημένο και αξιολύπητο, ακριβώς όπως νιώθω στη δουλειά.

Με αυτό το παιχνίδι στην Χρονιά του Αλόγου, ελπίζω να αφήσω πίσω μου όλα τα παράπονά μου στη δουλειά και να κρατήσω μόνο την ευτυχία».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το άλογο έχει ύψος περίπου 20 εκατοστά και κοστίζει 25 γιουάν (2,62 λίρες). Είναι κόκκινο για καλή τύχη, με χρυσό κολάρο και κουδούνι γύρω από το λαιμό του, και έχει την φράση «τα χρήματα έρχονται γρήγορα» κεντημένη στο σώμα του με χρυσά γράμματα.

Μια άλλη ιδιοκτήτρια καταστήματος στο Yiwu, η Lou Zhenxian, δήλωσε στο Reuters ότι θεωρεί το παιχνίδι άσχημο, αλλά «είναι το είδος της συναισθηματικής αξίας που αναζητούν οι νέοι σήμερα».

Περιέγραψε τους νέους που πηγαίνουν στη δουλειά σε κατάσταση παρόμοια με αυτή του αλόγου που κλαίει και όταν τελειώνουν τη δουλειά «γίνονται αμέσως ευτυχισμένοι».

«Αλλά στην πραγματικότητα, αν όλοι κυνηγούν αυτό το είδος συναισθήματος, τον τρόπο σκέψης των νέων, αυτό δεν είναι σωστό. Πιστεύω ότι πρέπει να εργάζεσαι σκληρά όταν είσαι στη δουλειά και να είσαι ευτυχισμένος μετά τη δουλειά, δεν πρέπει να είναι δύο ακραία αντίθετα», είπε.

Η κινεζική Πρωτοχρονιά θα γιορταστεί στις 17 Φεβρουαρίου, για να υποδεχτεί το έτος του αλόγου - ένα από τα 12 ζώα που επαναλαμβάνονται σε έναν κύκλο σύμφωνα με το κινεζικό ζωδιακό ημερολόγιο.

*Με πληροφορίες από BBC, South China Morning Post

