Η μυστική πυρηνική «αυτοκρατορία» της Κίνας κρύβεται μέσα σε βουνά

Τις προσπάθειες του Πεκίνου να μεγαλώσει το πυρηνικό οπλοστάσιο του αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες από μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύει η εφημερίδα New York Times.

Στις καταπράσινες κοιλάνδεςτης νοτιοδυτικής Κίνας, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η Κίνα έχει επιταχύνει το βήμα της στον τομέα των πυρηνικών όπλων με φόντο το γεγονός ότι η συνθήκη New START ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων των δύο χωρών έχει λήξει και δεν υπάρχει νέα συμφωνία προς το παρόν.

Στην κοιλάδα που είναι γνωστή Ζιτονγκ, στην επαρχία Σετσουάν, οι μηχανικοί έχουν κατασκευάσει νέα καταφύγια και προμαχώνες. Ένα νέο συγκρότημα κτιρίων είναι γεμάτο σωλήνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εγκατάσταση διαχειρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνα υλικά.

Η πυρηνική εγκατάσταση στο Ζιτονγκ της Κίνας το 2022 (αριστερά) και τα νέα κτίρια που έχουν προστεθεί φαίνονται δεξιά στην εικόνα του 2026. New York Times

Σε άλλη κοιλάδα, γνωστή ως Πινγτόνγκ φιλοξενείται εγκατάσταση με διπλό φράκτη, όπου οι ειδικοί πιστεύουν ότι η Κίνα κατασκευάζει πυρήνες πυρηνικών κεφαλών γεμάτους πλουτώνιο. Η κύρια δομή, στην οποία υπάρχει ένας αεραγωγός ύψους 110 μέτρων, έχει ανακαινιστεί τα τελευταία χρόνια με νέους αεραγωγούς και γύρω της βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες κατασκευές.

Πάνω από την είσοδο της εγκατάστασης υπάρχει ένα ρητό του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ το οποίο είναι γραμμένο με τόσο μεγάλα γράμματα που φαίνονται από το διάστημα: «Μείνετε πιστοί στον ιδρυτικό αγώνα και να θυμάστε πάντα την αποστολή μας».

Αυτές είναι μερικές από τις μυστικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τον πυρηνικό τομέα στην επαρχία Σετσουάν, οι οποίες έχουν επεκταθεί και αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια.

Η ενίσχυση της Κίνας περιπλέκει τις προσπάθειες για την επαναφορά των παγκόσμιων ελέγχων για τα πυρηνικά και τα συμβατικά όπλα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μετά τη λήξη της συνθήκης New START οποιεσδήποτε συμφωνίες πρέπει να δεσμεύουν και την Κίνα, αλλά το Πεκίνο δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης.

Δορυφορική φωτογραφία πυρηνικής εγκατάστασης στο Πινγκτονγκ της Κίνας που τραβήχτηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026/ Airbus/New York Times

Τα πυρηνικά είναι αναπόσπαστο μέρος του στόχου της Κίνας να γίνει υπερδύναμη

«Οι αλλαγές που παρατηρούμε στο πεδίο σε αυτές τις εγκαταστάσεις συνάδουν με τους ευρύτερους στόχους της Κίνας να καταστεί παγκόσμια υπερδύναμη. Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού του στόχου», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα πληροφοριών, Ρένι Μπαμπιαρζ, ο οποίος ανέλυσε δορυφορικές εικόνες και άλλα οπτικά στοιχεία των εγκαταστάσεων και μοιράστηκε τα ευρήματά του με την εφημερίδα New York Times.

Παραλλήλισε κάθε πυρηνική τοποθεσία στην Κίνα με ένα κομμάτι «μωσαϊκού» που, ως σύνολο, δείχνει ένα μοτίβο ταχείας ανάπτυξης. «Υπήρξε εξέλιξη σε όλες αυτές τις τοποθεσίες, αλλά σε γενικές γραμμές, αυτή η αλλαγή επιταχύνθηκε από το 2019», δήλωσε.

Η ανάπτυξη της Κίνας στον τομέα των πυρηνικών όπλων προκαλεί αυξανόμενη ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τόμας Γ. ΝτιΝάννο, υφυπουργός Εξωτερικών για τον έλεγχο των όπλων και τη διεθνή ασφάλεια, κατηγόρησε δημοσίως αυτό το μήνα την Κίνα ότι διεξάγει κρυφά «πυρηνικές δοκιμές» κατά παράβαση του παγκόσμιου μορατόριουμ. Το Πεκίνο απέρριψε την κατηγορία ως αναληθή.

Η Κίνα διέθετε περισσότερες από 600 πυρηνικές κεφαλές μέχρι το τέλος του 2024 και, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια εκτίμηση του Πενταγώνου, αναμένεται να φτάσει τις 1.000 μέχρι το 2030. Το απόθεμα της Κίνας είναι πολύ μικρότερο από τις πολλές χιλιάδες που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, αλλά η αύξηση του εξακολουθεί να είναι ανησυχητική, δήλωσε ο Μάθιου Σαρπ, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και νυν ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Πολιτικής Πυρηνικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

«Νομίζω ότι χωρίς έναν πραγματικό διάλογο για αυτά τα θέματα, ο οποίος μας λείπει, είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε πού θα καταλήξει η κατάσταση, και αυτό, για μένα, είναι επικίνδυνο. Γιατί τώρα είμαστε αναγκασμένοι να αντιδράσουμε και να σχεδιάσουμε με βάση την χειρότερη ερμηνεία μιας ανησυχητικής τάσης», τόνισε ο Μάθιου Σαρπ.

Η εγκατάσταση στο Πινγκτονγκ που βρίσκεται μέσα σε βουνό, όπως εμφανίζεται από το Google Earth. New York Times

Το «Τρίτο Μέτωπο» του Μάο Τσε Τουνγκ

Οι εγκαταστάσεις στο Σετσουάν χτίστηκαν πριν από έξι δεκαετίες ως μέρος του «Τρίτου Μετώπου» του Μάο Τσε Τουνγκ, ενός έργου που αποσκοπούσε στην προστασία των εργαστηρίων και των εργοστασίων παραγωγής πυρηνικών όπλων της Κίνας από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Σοβιετικής Ένωσης.

Δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες, μηχανικοί και εργάτες εργάστηκαν κρυφά προκειμένου να «σκάψουν» τα βουνά και να δημιουργήσουν αυτό που ο Ντάνι Μπ. Στίλμαν, ένας Αμερικανός πυρηνικός επιστήμονας που επισκέφθηκε την περιοχή, αποκάλεσε αργότερα, σε ένα βιβλίο που συνέγραψε, «μία πυρηνική αυτοκρατορία στην ενδοχώρα».

Όταν οι εντάσεις της Κίνας με την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα υποχώρησαν τη δεκαετία του 1980, πολλές πυρηνικές εγκαταστάσεις του «Τρίτου Μετώπου» έκλεισαν ή συρρικνώθηκαν, και συχνά οι επιστήμονές τους μετακόμιζαν σε ένα νέο εργαστήριο όπλων στην κοντινή πόλη Μιανγιάνγκ. Εγκαταστάσεις όπως το Πινγκτόνγκ και το Ζιτόνγκ συνέχισαν να λειτουργούν, αλλά οι αλλαγές στα χρόνια που ακολούθησαν ήταν αποσπασματικές, αντανακλώντας την τότε πολιτική της Κίνας να διατηρεί ένα σχετικά μικρό πυρηνικό οπλοστάσιο, είπε ο Δρ Μπαμπιάρζ.

Πριν από περίπου 7 χρόνια, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η Κίνα άρχισε να κατασκευάζει ή να αναβαθμίζει πολλές εγκαταστάσεις πυρηνικών όπλων, ενώ επιταχύνθηκε και η κατασκευή των εγκαταστάσεων στο Σετσουάν, σύμφωνα με τον Δρ. Babiarz. Η επέκταση περιλαμβάνει ένα τεράστιο εργαστήριο ανάφλεξης με λέιζερ στο Μιανγιάνγκ, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μελετηθούν οι πυρηνικές κεφαλές χωρίς να πυροδοτηθούν.

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος Πινγκτόνγκ υποδηλώνει ότι χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυρήνων πυρηνικών κεφαλών — του μεταλλικού πυρήνα, που συνήθως περιέχει πλουτώνιο — σύμφωνα με τον Δρ. Μπαμπιάρζ. Σημείωσε ότι η αρχιτεκτονική του ήταν παρόμοια με εκείνη των εγκαταστάσεων κατασκευής πυρήνων σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Εργαστηρίου Λος Άλαμος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο Ζιτονγκ, τα νέα οχυρά και τα τείχη πιθανόν χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές ισχυρών εκρηκτικών, τα οποία σύμφωνα με ειδικούς αφορούν χημικές ενώσεις που εκρήγνυνται για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια αλυσιδωτή αντίδραση σε πυρηνικά υλικά.

Η πυρηνική εγκατάσταση στο Πινγκτονγκ της Κίναςσε δορυφορικές εικόνες από την Airbus που τραβήχτηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 2026, και την Planet Labs στις 19 Μαΐου 2024. New York Times

«Έχουμε ένα στρώμα ισχυρών εκρηκτικών και ταυτόχρονα το ωστικό κύμα καταρρέει προς το κέντρο. Αυτό απαιτεί δοκιμές έκρηξης για να τελειοποιηθεί», δήλωσε ο Χούι Ζανγκ φυσικός που ερευνά τα πυρηνικά προγράμματα της Κίνας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Το συγκρότημα στην Πινγκτόνγκ είναι χτισμένο μέσα σε βουνό

Το συγκρότημα Πινγκτόνγκ περιλαμβάνει μια οβάλ περιοχή μεγέθους περίπου 10 γηπέδων μπάσκετ. Ο στόχος αυτών των αναβαθμίσεων παραμένει θέμα συζήτησης. Ο Χούι Ζανγκ δήλωσε ότι οι δορυφορικές εικόνες προσφέρουν περιορισμένες πληροφορίες. «Δεν γνωρίζουμε πόσες κεφαλές έχουν παραχθεί, αλλά βλέπουμε μόνο την επέκταση του εργοστασίου», τόνισε ο φυσικός.

Ορισμένες από τις πρόσφατες αλλαγές μπορεί απλώς να αντανακλούν αναβαθμίσεις για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ο Χούι Ζανγκ. Οι Κινέζοι μηχανικοί, που είναι εξειδικευμένοι τα πυρηνικά, ενδέχεται να χρειάζονταν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις και περιοχές δοκιμών στο Ζιτόνγκ για να τροποποιήσουν τα σχέδια των κεφαλών για νέα όπλα, όπως πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια, είπε ο φυσικός.

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί την Ουάσιγκτον είναι το πώς αυτό το μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο οπλοστάσιο μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά της Κίνας σε περίπτωση που ανέβει η ένταση, ιδίως όσον αφορά την Ταϊβάν.

Η Κίνα θέλει να βρίσκεται «σε μία θέση από όπου πιστεύει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό απρόσβλητη από πυρηνική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μάικλ Σ. Τσέις, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για την Κίνα, ο οποίος είναι τώρα ανώτερος πολιτικός επιστήμονας στο RAND.

