Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας απαρνείται την οικογένειά του
Οι εξελίξεις είναι καθηλωτικές στη σειρά «Να μ’αγαπάς»…
Συνεχίζει να αποτελεί τη μεγάλη επιτυχία του ALPHA, στη βραδινή ζώνη, με το κοινό να καθηλώνεται για να μην χάσει επεισόδιο. Η σειρά «Να μ’αγαπάς» επιφυλάσσει ανατροπές το προσεχές διάστημα, με τους ήρωες να καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις.
Η Εβίτα προσπαθεί να απολογηθεί στον Γιώργο για τη συμπεριφορά της, όμως εκείνος την απορρίπτει σκληρά. Η Σοφία πιέζει τον Χάρη να αναλάβει δράση, καθώς ο Ορφέας δηλώνει πως δεν θέλει τον Όμιλο αλλά μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του. Ο Ορφέας προτείνει στη Φωτεινή να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να ζήσουν στο Βερολίνο. Ο Θεόφιλος παθαίνει κρίση: εφιδρώσεις και υψηλή πίεση. Ο φόβος απόρριψης μοσχεύματος πανικοβάλλει την οικογένεια. Την ίδια ώρα ο Λευτέρης, με θολή όραση, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει πάνω σε δέντρο. Ο Λευτέρης κρύβει το ατύχημα από όλους, όμως ο Άγγελος βλέπει το χτυπημένο αυτοκίνητο. Ο Ορφέας ζητά από τη Φωτεινή οριστική απάντηση για το Βερολίνο.
Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα. Το σοκ είναι τεράστιο. Η απειλή του Θεόφιλου κατά του Άγγελου βαραίνει την ατμόσφαιρα. Η Βέρα προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Η Σοφία αποκαλύπτει πως ο «κύριος Νικολούδης» βρίσκεται στο Ναύπλιο και είναι έτοιμος να κινηθεί. Ένα κρυφό σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή, με στόχο να καταστρέψει Θεόφιλο και Άγγελο. Ο Ορφέας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: την οικογένεια που διαλύεται και τη νέα ζωή που έρχεται. Ο Λευτέρης τσακώνεται με την Φωτεινή για την επανασύνδεσή της με τον Ορφέα.
Ο Θεόφιλος παραμένει βαθιά πληγωμένος από τον Ορφέα που τον εγκατέλειψε. Ο Χάρης πληροφορείται την συνεργασία με τους επενδυτές που έχει εξασφαλίσει ο Άγγελος, ζητάει τον λόγο από τον Λευτέρη και καυγαδίζουν τη στιγμή που ο Ορφέας δίπλα στον Άγγελο εγκαινιάζει την νέα συνεργασία με τους επενδυτές. Οι εξετάσεις του Θεόφιλου δίνουν ανεβασμένες τιμές κρεατινίνης κι αυτό είναι ανησυχητικό.