Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Ορφέας απαρνείται την οικογένειά του

Συνεχίζει να αποτελεί τη μεγάλη επιτυχία του ALPHA, στη βραδινή ζώνη, με το κοινό να καθηλώνεται για να μην χάσει επεισόδιο. Η σειρά «Να μ’αγαπάς» επιφυλάσσει ανατροπές το προσεχές διάστημα, με τους ήρωες να καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις.

Η Εβίτα προσπαθεί να απολογηθεί στον Γιώργο για τη συμπεριφορά της, όμως εκείνος την απορρίπτει σκληρά. Η Σοφία πιέζει τον Χάρη να αναλάβει δράση, καθώς ο Ορφέας δηλώνει πως δεν θέλει τον Όμιλο αλλά μια ήρεμη ζωή με την οικογένειά του. Ο Ορφέας προτείνει στη Φωτεινή να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να ζήσουν στο Βερολίνο. Ο Θεόφιλος παθαίνει κρίση: εφιδρώσεις και υψηλή πίεση. Ο φόβος απόρριψης μοσχεύματος πανικοβάλλει την οικογένεια. Την ίδια ώρα ο Λευτέρης, με θολή όραση, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και πέφτει πάνω σε δέντρο. Ο Λευτέρης κρύβει το ατύχημα από όλους, όμως ο Άγγελος βλέπει το χτυπημένο αυτοκίνητο. Ο Ορφέας ζητά από τη Φωτεινή οριστική απάντηση για το Βερολίνο.

Ο Θεόφιλος, παρά την εύθραυστη υγεία του, ζητά από τη Βέρα να τον συνοδεύσει στο ξενοδοχείο. Εκεί αντικρίζει τη νέα ταμπέλα. Το σοκ είναι τεράστιο. Η απειλή του Θεόφιλου κατά του Άγγελου βαραίνει την ατμόσφαιρα. Η Βέρα προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Η Σοφία αποκαλύπτει πως ο «κύριος Νικολούδης» βρίσκεται στο Ναύπλιο και είναι έτοιμος να κινηθεί. Ένα κρυφό σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή, με στόχο να καταστρέψει Θεόφιλο και Άγγελο. Ο Ορφέας βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: την οικογένεια που διαλύεται και τη νέα ζωή που έρχεται. Ο Λευτέρης τσακώνεται με την Φωτεινή για την επανασύνδεσή της με τον Ορφέα.

Ο Θεόφιλος παραμένει βαθιά πληγωμένος από τον Ορφέα που τον εγκατέλειψε. Ο Χάρης πληροφορείται την συνεργασία με τους επενδυτές που έχει εξασφαλίσει ο Άγγελος, ζητάει τον λόγο από τον Λευτέρη και καυγαδίζουν τη στιγμή που ο Ορφέας δίπλα στον Άγγελο εγκαινιάζει την νέα συνεργασία με τους επενδυτές. Οι εξετάσεις του Θεόφιλου δίνουν ανεβασμένες τιμές κρεατινίνης κι αυτό είναι ανησυχητικό.

