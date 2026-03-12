Συγκινήθηκε η Βίκυ Παγιατάκη όταν είδε φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαρίνο - «Δεν το πιστεύω»

Μία έκπληξη επεφύλασσαν οι συνεργάτες της εκπομπής «Buongiorno» στην Βίκυ Παγιατάκη, με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, δείχνοντας παλιές φωτογραφίες τους από αποκόμματα εφημερίδων.

«Πού το βρήκατε αυτό τώρα;» σχολίασε αρχικά η αστρολόγος, εξηγώντας πως θυμήθηκε αμέσως την περίοδο που είχε δημοσιευτεί το συγκεκριμένο άρθρο.

Η Βίκυ Παγιατάκη αναγνώρισε επίσης μια παλιά φωτογραφία από δεξίωση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, στην οποία εμφανιζόταν μαζί με τον Γιώργο Μαρίνο. «Δεν το πιστεύω! Εγώ είμαι. Στη Μεγάλη Βρεταννία. Και πίσω είναι η Μάργκαρετ Παπανδρέου», είπε.

«Ο Γιώργος αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε. Ήταν αεικίνητος. Έβγαινε, έκανε ένα νούμερο και αμέσως μετά άλλαζε πουκάμισο από τον ιδρώτα και ξαναέβγαινε», ανέφερε η Βίκυ Παγιατάκη μιλώντας για το ταλέντο και την ενέργεια του Γιώργου Μαρίνου.

