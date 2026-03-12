Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

Αγαπημένοι φίλοι, συγγενείς, ηθοποιοί και σκηνοθέτες συγκεντρώνονται για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Πανουσόπουλο. Η τελετή πραγματοποιείται στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος, με τους ανθρώπους του να τιμούν τη μνήμη του σημαντικού δημιουργού, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για την απώλειά του.

Ο εμβληματικός σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου, σε ηλικία 84 ετών.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του τον αποχαιρετούν, θυμίζοντας την πολύχρονη και σημαντική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η Μπέτυ Λιβανού Eurokinissi

Η σύζυγός του, Μπέτυ Λιβανού, εμφανώς συγκινημένη βρίσκεται στην τελετή και άφησε στεφάνι για τον σύζυγό της, στο οποίο αναγράφεται: «Αγαπημένε μου, καλό σου ταξίδι».

Στον χώρο υπάρχουν στεφάνια από συγγενείς, φίλους και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει και στεφάνι από την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, ως φόρος τιμής στη μνήμη και την προσφορά του στον κινηματογράφο.

Η Μπέτυ Λιβανού Eurokinissi

Λουκία Πιστιόλα Eurokinissi

