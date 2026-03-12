Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επιμένει σε δημόσιο διάλογο με τον Παύλο Μαρινάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βαθαίνει η κόντρα ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, σχετικά με όσα έγιναν στο συνέδριο Alitheia Forum που είχε διοργανώσει η κυβέρνηση με θέμα την παραπληροφόρηση.

Μετά τον πόλεμο ανακοινώσεων και δηλώσεων που έγινε χθες και στις οποίες ο κ. Μαρινάκης ισχυρίστηκε ότι ο Κώστας Τσουκαλάς είχε αποδεχτεί την πρόσκληση στο συνέδριο αλλά την τελευταία στιγμή την ανακάλεσε, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο θέμα σήμερα τονίζοντας ότι τον καλεί σε δημόσιο διάλογο "όπου, όπως και όποτε θέλει".

"Ο κ. Μαρινάκης σήμερα επιβεβαίωσε ότι είναι εκείνος που αποφεύγει τον διάλογο και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συζητήσει μαζί μου σε καμία εκπομπή χρησιμοποιώντας αστείες δικαιολογίες", αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

"Χθες είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι εγώ δεν θέλω τον διάλογο. Τον κάλεσα σε δημόσια συζήτηση όπου, όπως και όποτε θέλει. Αλλά αρνήθηκε. Θα συνεχίσει να επιλέγει τους μονολόγους και να απαντά στα ερωτήματα μας μέσω της «Ομάδας Αλήθειας»", τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα επισημαίνει το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνείται να προσκομίσει στον δημόσιο διάλογο "απόδειξη της δήθεν επιβεβαίωσης εκ μέρους μου της συμμετοχής μου στο συνέδριο που οργάνωσε. Απάντησε σήμερα ότι «δεν θέλει να τραβήξει άλλο το θέμα», γιατί προφανώς γνωρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε επιβεβαίωση".

"Τον καλώ να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο Συνέδριο που οργάνωσε για τα fake news. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι Υπουργός Παραπληροφόρησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη", καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς.

