Τσουκαλάς για «Alitheia Forum»: Δε θα νομιμοποιήσω πολιτικά με την παρουσία μου ένα κυβερνητικό σόου

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «δεν θα δώσουμε συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με μια εκτενή και ιδιαίτερα έντονη ανακοίνωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, γνωστοποίησε τους λόγους που τον οδήγησαν να αρνηθεί την πρόταση που δέχτηκε από το γραφείο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, για συμμετοχή στο Alitheia Forum που διοργανώνει η κυβέρνηση με θέμα την παραπληροφόρηση και τον ρόλο των ΜΜΕ.

Το συνέδριο διεξάγεται στην Αθήνα και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Τετάρτης με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην ανακοίνωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς εξηγεί ότι η πρόταση που δέχτηκε από το γραφείο του Παύλου Μαρινάκη, ήταν να διοργανωθεί συζήτηση μεταξύ των Εκπροσώπων Τύπου των τριών μεγαλύτερων κομμάτων με θέμα την παραπληροφόρηση.

«Το συνέδριο… «αλήθειας» είναι ένα συνέδριο με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να «ξεπλυθούν» πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «η «αλήθεια» παίρνει μορφή brand, με λογότυπο σε ένα «συνέδριο» που στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν μπουτίκ της κυβερνητικής επικοινωνίας».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε τη συζήτηση στο συγκεκριμένο πλαίσιο:

- Ποια κυβέρνηση θα μιλήσει για την αλήθεια, αυτή που βλέπει μόνο ιδιώτες στην υπόθεση των υποκλοπών;

- Εκείνη που ψευδολογούσε δηλώνοντας ότι η ΕΥΠ δήθεν εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ;

- Εκείνη που οργάνωνε με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα τη δολοφονία χαρακτήρων επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών;

- Εκείνη που έστηνε εξεταστικές επιτροπές;

- Εκείνη που ισχυριζόταν πως είναι «ιερό ευαγγέλιο» το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και μετά το κατακεραύνωνε;

- Εκείνη που δεν δημοσιοποιεί τη διαγραφή του αγροτοσυνδικαλιστή που φέρεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ύψους 10.000.000 ευρώ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

«Προφανώς, και δεν θα νομιμοποιήσω πολιτικά με την παρουσία μου ένα κυβερνητικό σόου. Δεν θα δώσουμε συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς και καταλήγει: «Η υπεράσπιση της αλήθειας και της αξιοπιστίας στην ενημέρωση απαιτεί θεσμική θωράκιση για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, ενίσχυση της πολυφωνίας και ουσιαστικό σεβασμό στην ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας. Απαιτεί θαρραλέες τομές και μια άλλη αντίληψη εξουσίας, ριζικά αντίθετη με αυτήν της κατάληψης του κράτους από τα «δικά μας παιδιά» και του ελέγχου των εξουσιών. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για την προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας του Τύπου και την πολυφωνία στην ενημέρωση όπως και για τη στήριξη των περιφερειακών ΜΜΕ, τις οποίες και θα αναδείξει με πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις».

